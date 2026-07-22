Unbeständig statt hochsommerlich: Gewitter ziehen über Teile der Steiermark

„Am Donnerstag zeigen sich bereits am Vormittag einige Wolken und der Nordwestwind frischt regional bereits auf, zeitweise scheint die Sonne. Am Nachmittag ziehen immer wieder Wolken und einzelne Regenschauer durch, nach Süden hin ist auch mit Gewittern zu rechnen. In vielen Regionen bleibt es aber trocken“, prognostiziert die GeoSphere Austria. Weiters heißt es: „Mit teils lebhaftem Nordwestwind ist es weiterhin nicht all zu warm, mehr als 19 bis 25 Grad sind nicht zu erwarten.“