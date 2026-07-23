Sprengstoff, Waffen, Kriegsnotizen: Steirer bestreitet Anschlagspläne

Der Fund von explosivem Material, Waffen und umfangreichen Aufzeichnungen über Kriegsführung beschäftigt seit Mittwoch das Landesgericht Graz. Ein 31-jähriger Steirer muss sich wegen des Verdachts der Vorbereitung eines Verbrechens durch Sprengmittel verantworten. Er weist die Vorwürfe entschieden zurück und betont, niemals einen Anschlag geplant zu haben.

Polizei stieß nach Vorfall vor Krankenhaus auf weiteres Material

Ausgangspunkt der Ermittlungen war ein Vorfall im März vor dem LKH Graz II. Dort fiel dem Mann laut Anklage eine Pistole aus der Hand. Ein Taxifahrer verständigte daraufhin die Polizei. Bei der anschließenden Hausdurchsuchung im Mürztal entdeckten die Ermittler neben einer Langwaffe und NS-Literatur auch verschiedene Stoffe, die zur Herstellung von Sprengstoff verwendet werden können. Außerdem wurden zahlreiche handschriftliche Notizen sichergestellt, in denen es unter anderem um Kriegsführung, Bunkerbau, Pyrotechnik, verstärkte Türen, Schutzwesten und Verdunkelungsmaßnahmen geht.

Angeklagter weist alle Anschlagspläne zurück

Vor Gericht erklärte der 31-Jährige, die bei ihm gefundenen Stoffe hätten harmlose Gründe. Das Schwarzpulver habe er geschenkt bekommen, Kaliumchlorid sei ein alter Bestand und die Salzsäure habe er lediglich für Experimente gekauft. Einen geplanten Anschlag oder terroristische Absichten bestritt er ausdrücklich. Auch die sichergestellten Unterlagen wollte er nur teilweise selbst verfasst haben. Manche Notizen stammten nach seiner Darstellung von einer anderen Person, deren Identität er jedoch nicht nennen könne. Eigene Aufzeichnungen seien lediglich als Material für ein Buch über moderne Kriegstaktiken gedacht gewesen.

Gutachter sieht Hinweise auf psychische Erkrankung

Der psychiatrische Sachverständige Manfred Walzl zeichnete im Gerichtssaal ein anderes Bild. Wer solche Notizen verfasse, müsse nach seiner Einschätzung „wahnsinnige Angst vor einem Weltkrieg“ haben. Da der Angeklagte eine psychiatrische Untersuchung bislang verweigert hatte, konnte sich der Gutachter zunächst nur auf seine Beobachtungen während der Verhandlung stützen. Er sprach sich dennoch für eine vorläufige Unterbringung aus, um den psychischen Zustand des 31-Jährigen umfassend abklären zu können. Als mögliche Ursache nannte er eine paranoide Schizophrenie. Dabei handelt es sich um eine erste fachliche Einschätzung, nicht um eine gesicherte Diagnose.

Verhandlung endet mit lautstarkem Protest

Der Angeklagte reagierte empört auf die Einschätzung des Gutachters und bestritt, psychisch krank zu sein. Auch seinen Verteidiger griff er verbal an und stellte dessen Vorgehen infrage. Die Richterin machte deutlich, dass die vorgeschlagene Unterbringung ausschließlich der weiteren medizinischen Abklärung dienen solle. Eine endgültige Entscheidung über die strafrechtlichen Vorwürfe fiel am Mittwoch nicht, der Prozess wurde vertagt.