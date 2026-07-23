Große Trauer in der Steiermark: Beliebter Unternehmer unerwartet gestorben

Die Weststeiermark nimmt Abschied von einem bekannten Unternehmer. Kommerzialrat Werner Jost ist völlig unerwartet im Alter von 63 Jahren verstorben. Mit seinem Unternehmen prägte er über viele Jahre die regionale Wirtschaft.

Die Nachricht vom Tod von Kommerzialrat Werner Jost hat in der Weststeiermark große Betroffenheit ausgelöst. Der Unternehmer aus Ligist ist völlig unerwartet im 64. Lebensjahr verstorben. Familie, Freunde und Wegbegleiter nehmen nun Abschied von einem Mann, der über Jahrzehnte hinweg unternehmerisches Engagement mit regionaler Verbundenheit verband.

Aus kleinem Malerbetrieb wurde Unternehmen mit 40 Mitarbeitern

1998 übernahm Werner Jost die Führung des Familienunternehmens, das bereits seit mehr als 60 Jahren besteht. Aus dem elterlichen Malerbetrieb mit nur drei Mitarbeitern entwickelte er einen vielseitigen Betrieb mit zuletzt rund 40 Beschäftigten und fünf Lehrlingen. Zum Stammsitz in Ligist, an dem Maler-, Anstreicher- und Industrielackierarbeiten angeboten werden, kam 2004 eine Karosserie- und Lackierwerkstätte in Krottendorf hinzu. Das Unternehmen erweiterte sein Angebot laufend und wurde zu einem wichtigen Arbeitgeber in der Region.

„Wir waren eine große Familie“

Werner Jost verstand seinen Betrieb nicht nur als Unternehmen, sondern als Gemeinschaft. Mitarbeiter, Lieferanten und Kunden sah er als Teil einer großen Familie, ein Gedanke, der sein unternehmerisches Handeln über viele Jahre prägte. Für seine Verdienste um die Wirtschaft und die Öffentlichkeit wurde ihm 2023 der Ehrentitel „Kommerzialrat“ verliehen.

„Seine Menschlichkeit wird uns fehlen“

Die Nachricht von seinem Tod löste große Betroffenheit aus. WKO-Steiermark-Präsident Josef Herk würdigte Jost als Unternehmer mit Verantwortungsbewusstsein: „Mit Werner Jost verliert die steirische Wirtschaft einen Unternehmer, der Verantwortung für Menschen, Region und Umwelt gleichermaßen gelebt hat.“ Auch Peter Sükar, Obmann der WKO-Regionalstelle Voitsberg, findet bewegende Worte: „Werner Jost war für Voitsberg ein Vorbild-Unternehmer und ein verlässlicher Partner der WKO. Er hat sich mit großer Leidenschaft für Lehrlinge, Fachkräfte und unsere Region eingesetzt. Seine Handschlagqualität und Menschlichkeit werden uns fehlen.“ Ligists Bürgermeister Roman Neumann spricht ebenfalls sein Mitgefühl aus: „Werner Jost war eine große Persönlichkeit. Wir sind in Gedanken bei der Familie.“

Ein Unternehmer mit großem Herz

Neben seinem beruflichen Erfolg war Werner Jost auch für sein soziales Engagement bekannt. Anlässlich seines Firmenjubiläums und seines 60. Geburtstags verzichtete er auf Geschenke und bat stattdessen um Spenden für wohltätige Zwecke. Darüber hinaus unterstützte er Jahr für Jahr Gemeinden dabei, Familien in finanziellen Notlagen zu helfen. Sein persönlicher Leitsatz lautete: „Hilf anderen, wenn du kannst.“ Werner Jost hinterlässt seine Gattin, seine beiden Kinder, seine Mutter sowie zwei Geschwister.