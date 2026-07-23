Nach Fest in der Steiermark: Angst vor K.-o.-Tropfen wächst in der Region

Nach einem Zeltfest in Oberwölz beschäftigt ein rätselhafter Vorfall viele Menschen in der Region. Eine 15-Jährige wurde bewusstlos aufgefunden, nun wird geprüft, ob neben Alkohol auch K.-o.-Tropfen im Spiel gewesen sein könnten.

Eine 15-Jährige wurde während der Veranstaltung bewusstlos auf einer Toilette gefunden. Ob zusätzlich K.o.-Tropfen eine Rolle gespielt haben wird derzeit untersucht.

Eine 15-Jährige wurde während der Veranstaltung bewusstlos auf einer Toilette gefunden. Ob zusätzlich K.o.-Tropfen eine Rolle gespielt haben wird derzeit untersucht.

Ein Vorfall bei einem Zeltfest in Oberwölz sorgt derzeit für Verunsicherung im Bezirk Murau. Eine 15-Jährige wurde während der Veranstaltung bewusstlos auf einer Toilette gefunden und musste nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz und einen Notarzt ins LKH Leoben gebracht werden, so aus Medienberichten. Nun soll ein toxikologischer Befund klären, wodurch der Zustand des Mädchens verursacht wurde.

Polizei: Alkoholisierung festgestellt, Ursache wird untersucht

Nach Angaben der steirischen Polizei war die Jugendliche stark alkoholisiert. Ob zusätzlich K.o.-Tropfen eine Rolle gespielt haben, lasse sich derzeit jedoch weder bestätigen noch ausschließen. Die Ermittlungen laufen, ein entsprechender Laborbefund wird abgewartet. Gleichzeitig versuchen die Ermittler zu klären, wie die 15-Jährige überhaupt an alkoholische Getränke gelangen konnte.

Gerüchte sorgen für Verunsicherung

In den vergangenen Wochen machten in der Region immer wieder Gerüchte über mögliche Fälle mit K.-o.-Tropfen bei verschiedenen Festveranstaltungen die Runde. Auch in sozialen Netzwerken wurde mehrfach dazu aufgerufen, besonders vorsichtig zu sein und Getränke nicht unbeaufsichtigt zu lassen. Eltern berichten, dass viele Jugendliche deshalb verunsichert seien. Einige sprechen von weiteren Mädchen, die nach Festen plötzlich zusammengebrochen oder bewusstlos geworden sein sollen. Offizielle Anzeigen dazu seien allerdings vielfach nicht erstattet worden.

Keine Hinweise auf mehrere bestätigte Fälle

Die Polizei betont, dass ihr derzeit nur der Vorfall in Oberwölz bekannt ist. Aus Sicht der Ermittler könne nicht von einer Häufung entsprechender Fälle im Bezirk gesprochen werden. Für andere zuletzt genannte Veranstaltungen liegen den Behörden nach eigenen Angaben keine bestätigten Hinweise auf Einsätze im Zusammenhang mit K.-o.-Tropfen vor. Ob im aktuellen Fall tatsächlich K.-o.-Tropfen eingesetzt wurden, soll erst das Ergebnis der toxikologischen Untersuchung zeigen.

Polizei bittet um Hinweise

Unabhängig vom Ausgang der Ermittlungen appellieren Polizei und besorgte Eltern an Besucher von Festen, aufmerksam zu bleiben. Getränke sollten nicht unbeaufsichtigt gelassen und ungewöhnliche Vorfälle möglichst rasch gemeldet werden. Denn nur wenn Verdachtsfälle angezeigt werden, können sie auch untersucht werden.