Wasser wird knapper: Steiermark startet 150-Millionen-Euro-Projekt

Wenig Regen, sinkende Pegel und steigender Wasserverbrauch bringen immer mehr Gemeinden an ihre Grenzen. Mit einem 150-Millionen-Euro-Projekt will die Steiermark jetzt vorsorgen, damit in Zukunft ausreichend Trinkwasser da ist.

Der vergangene Winter war zu trocken, der Frühling zählte zu den niederschlagsärmsten seit Beginn der Aufzeichnungen, die Folgen sind in der Steiermark bereits spürbar. In mehreren Gemeinden musste zuletzt zum sparsamen Umgang mit Trinkwasser aufgerufen werden. Nun setzt das Land auf ein langfristiges Großprojekt: Rund 150 Millionen Euro sollen in den kommenden Jahren investiert werden, um die Wasserversorgung krisenfit zu machen.

Wasserverbrauch bringt kleine Versorger an ihre Grenzen

Nicht nur die anhaltende Trockenheit macht den Wasserversorgern zu schaffen. Vor allem an heißen Sommertagen steigt der Verbrauch sprunghaft an, etwa dann, wenn viele Menschen gleichzeitig ihre Pools befüllen oder Gärten bewässern. Besonders kleinere Wasserversorger geraten dadurch immer wieder an ihre Kapazitätsgrenzen, 5 Minuten hat berichtet: Nach Pool-Verboten: Drohen jetzt auch Strafen in der Steiermark? Laut Clemens Matzer, Leiter der Abteilung Wasserwirtschaft des Landes Steiermark, gehe das Trinkwasser zwar nicht aus, kurzfristige Belastungsspitzen könnten die Infrastruktur aber stark beanspruchen. Deshalb setzt das Land verstärkt auf sogenannte Poolbefüllungskalender. Gemeinden koordinieren dabei, wann private Pools befüllt werden dürfen, um den Wasserverbrauch besser über mehrere Tage zu verteilen. In Kraubath an der Mur habe dieses Modell bereits erfolgreich funktioniert.

Regen fällt anders und Wasser verdunstet schneller

Die Herausforderungen werden durch den Klimawandel zusätzlich verschärft. Nach aktuellen Untersuchungen wird künftig zwar ähnlich viel Niederschlag fallen wie bisher, allerdings zu anderen Zeiten. Experten rechnen mit feuchteren Wintern und deutlich trockeneren Sommern. Gleichzeitig steigt die Verdunstung. Nach Angaben des Landes hat sie in den vergangenen Jahrzehnten bereits um 17 Prozent zugenommen. Höhere Temperaturen sorgen dafür, dass mehr Feuchtigkeit in die Atmosphäre gelangt und Extremwetterereignisse häufiger auftreten.

150 Millionen Euro für das „Wassernetzwerk Steiermark 2050“

Damit die Trinkwasserversorgung auch in Zukunft gesichert bleibt, baut das Land das „Wassernetzwerk Steiermark 2050“ auf. Ziel ist es, regionale Wasserversorger stärker miteinander zu verbinden und neue Transportleitungen zu errichten. Konkret soll Wasser künftig flexibler dorthin geleitet werden können, wo es gerade benötigt wird, etwa vom wasserreicheren Norden in den Süden der Steiermark. Gleichzeitig werden bestehende Wasserversände schrittweise vernetzt. Erst vor wenigen Wochen wurde der Wasserverband West gegründet, nun folgt der Wasserverband Süd. Für die Umsetzung sind Investitionen von 150 Millionen Euro vorgesehen. Die Hälfte der Kosten übernimmt das Land Steiermark.

Jeder Liter zählt

Neben dem Ausbau der Infrastruktur soll auch der Wasserverlust in den Leitungsnetzen weiter reduziert werden. Zwar liegt die Steiermark im europäischen Vergleich bereits auf einem guten Niveau, dennoch gehen derzeit je nach Versorger zwischen fünf und 15 Prozent des Trinkwassers auf dem Weg zum Verbraucher verloren. Für Wasserexperte Clemens Matzer ist deshalb klar: In Zeiten zunehmender Trockenheit wird ein sorgsamer Umgang mit der Ressource Wasser immer wichtiger, sowohl für Gemeinden als auch für jeden einzelnen Haushalt.