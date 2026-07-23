Billa, Hofer, Spar und Co.: Dieses Produkt kostet bis zu 669 Prozent mehr

Der Einkauf ist zwar günstiger geworden, doch ein genauer Blick ins Regal zahlt sich mehr denn je aus. Laut aktueller AK-Erhebung liegen die Preisunterschiede bei manchen Lebensmitteln sogar bei mehreren hundert Prozent.

Der aktuelle AK-Lebensmittelwarenkorb 2026 zeigt: Zwischen günstigen und teuren Produkten liegen teilweise gewaltige Preisunterschiede, selbst bei Lebensmitteln, die fast jeder regelmäßig kauft.

Der aktuelle AK-Lebensmittelwarenkorb 2026 zeigt: Zwischen günstigen und teuren Produkten liegen teilweise gewaltige Preisunterschiede, selbst bei Lebensmitteln, die fast jeder regelmäßig kauft.

Der Einkauf im Supermarkt ist für viele Haushalte ein täglicher Balanceakt. Zwar sind die Preise im Vergleich zum Frühjahr leicht gesunken, doch ein genauer Blick ins Regal lohnt sich weiterhin. Denn der aktuelle AK-Lebensmittelwarenkorb 2026 zeigt: Zwischen günstigen und teuren Produkten liegen teilweise gewaltige Preisunterschiede, selbst bei Lebensmitteln, die fast jeder regelmäßig kauft.

©AK Höchste und niedrigste Preise der Produkte des steirischen AK- Warenkorbes nach den Produktgruppen – Billig, Bio- und Markenprodukte.

Schokolade ist der Spitzenreiter

Mit einem Preisunterschied von 668,54 Prozent führt ausgerechnet die Vollmilchschokolade die Liste an. Während die günstigste Tafel bereits um 89 Cent erhältlich ist, kostet das teuerste Produkt 6,84 Euro. Wer hier nicht vergleicht, kann also für scheinbar dasselbe Produkt fast das Siebenfache bezahlen. Doch nicht nur Schokolade fällt auf.

Auch bei anderen Lebensmitteln gibt es enorme Unterschiede: Tomaten: 2,37 bis 11,07 Euro (+367,09 Prozent)

Tiefgekühlte Erbsen: 0,57 bis 2,46 Euro (+331,58 Prozent)

Äpfel: 1,09 bis 4,43 Euro (+306,42 Prozent)

Mischbrot: 1,60 bis 6,34 Euro (+296,25 Prozent)

Spaghetti: 0,64 bis 2,37 Euro (+270,31 Prozent)

Sonnenblumenöl: 1,99 bis 6,58 Euro (+230,65 Prozent)

Mehl: 0,71 bis 2,18 Euro (+207,04 Prozent)

Kartoffeln: 0,64 bis 1,90 Euro (+196,88 Prozent)

Deutlich geringer fallen die Unterschiede etwa bei Vollmilch (53,66 Prozent), Fruchtjoghurt (72,41 Prozent), Semmeln (82,61 Prozent) und Orangensaft (88,05 Prozent) aus.

Der Einkauf wird günstiger, aber nicht überall

Für die aktuelle Erhebung hat die Arbeiterkammer 343 Produkte in den Supermärkten Interspar und Billa Plus sowie bei den Diskontern Hofer, Lidl und Penny verglichen. Berücksichtigt wurden die regulären Preise sowie Aktionspreise, nicht jedoch Kundenkartenrabatte oder Mengenaktionen. Der durchschnittliche AK-Warenkorb mit 17 Lebensmitteln des täglichen Bedarfs kostet im Juli 38,32 Euro. Im Vergleich zur Erhebung im April entspricht das einem Rückgang von 7,58 Prozent beziehungsweise 3,14 Euro. Auch der Vergleich zwischen Billig-, Marken- und Bioprodukten zeigt, wie stark die Preise auseinandergehen: Billig-Warenkorb: 23,13 Euro, Marken-Warenkorb: 40,96 Euro, Bio-Warenkorb: 51,64 Euro. Zwischen dem günstigsten und teuersten Warenkorb liegen damit 28,51 Euro, das entspricht einem Preisunterschied von 123 Prozent. Interessant ist auch der Blick innerhalb der einzelnen Produktgruppen. Gerade bei Markenartikeln lohnt sich der Preisvergleich besonders: Dort beträgt die durchschnittliche Preisdifferenz 114,32 Prozent. Bei Bioprodukten sind es 54,11 Prozent, bei Billigprodukten 21,69 Prozent.

Steirer geben Milliarden für Lebensmittel aus

Wie wichtig Preisvergleiche sind, zeigt auch ein Blick auf die Ausgaben: Ein steirischer Haushalt gibt durchschnittlich 472 Euro pro Monat beziehungsweise 5.664 Euro im Jahr für Lebensmittel und alkoholfreie Getränke aus. Hochgerechnet auf alle rund 577.300 Haushalte ergibt das jährliche Ausgaben von rund 2,7 Milliarden Euro.

AK: Preisvergleich zahlt sich weiterhin aus

Positiv bewertet die Arbeiterkammer, dass die Mehrwertsteuersenkung bei den erhobenen Produkten an die Konsumentinnen und Konsumenten weitergegeben wurde. Dennoch hängt der tatsächliche Einkaufspreis nach wie vor stark von Aktionen, Angeboten und dem gewählten Geschäft ab. Marktforscherin Andrea Büdenbender zieht deshalb ein klares Fazit: Wer Preise vergleicht, kann trotz sinkender Lebensmittelpreise weiterhin viel Geld sparen, vor allem bei Markenprodukten und bei jenen Lebensmitteln, bei denen die Unterschiede besonders groß ausfallen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.07.2026 um 10:13 Uhr aktualisiert