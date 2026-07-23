Brückensanierung: Steirische Straße ab Montag monatelang gesperrt

Ab Montag, 27. Juli, ist die L 634 im Raum Hengsberg und Sankt Nikolai im Sausal wegen umfangreicher Bauarbeiten gesperrt. Neben der Sanierung der Grötschbrücke entstehen auch ein neuer Gehsteig und eine erneuerte Fahrbahn.

Autofahrer müssen sich im Raum Hengsberg und Sankt Nikolai im Sausal ab Montag, 27. Juli 2026, auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Die L 634 (St.-Nikolai-Straße) wird aufgrund umfangreicher Bauarbeiten bis voraussichtlich Mitte November gesperrt. Geplant sind die Generalsanierung der Grötschbrücke, eine Fahrbahnsanierung sowie der Bau eines neuen Gehsteigs.

Brücke wird umfassend saniert

Im Mittelpunkt des Projekts steht die 68 Jahre alte Grötschbrücke. Das rund 20 Meter lange Bauwerk ist derzeit für Fahrzeuge über 22 Tonnen gesperrt. Diese Lastbeschränkung soll nach Abschluss der Arbeiten entfallen. Dafür werden unter anderem die Randbalken, das Geländer, die Fahrbahn, die Abdichtung sowie die Entwässerung erneuert. Zusätzlich wird das Tragwerk mit einer Aufbetonschicht verstärkt. Auch Brückenpfeiler, Widerlager und Fundamente werden instand gesetzt und bestehende Betonschäden behoben.

Neuer Gehsteig und sanierte Fahrbahn

Neben der Brückensanierung erhält die L 634 auf einer Länge von rund 800 Metern eine neue Deckschicht. Außerdem wird zwischen der ÖBB-Unterführung in Hengsberg und der Grötschbrücke ein rund 330 Meter langer Gehsteig errichtet. Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich laut Land Steiermark auf rund 850.000 Euro. Davon übernimmt die Gemeinde etwa 100.000 Euro.

Umleitung eingerichtet

Während der Sperre wird der Verkehr über die L 601 (Schröttenstraße), die L 303 (Predingerstraße) sowie die L 635 (Lamperstättenstraße) umgeleitet. Die Zufahrt zum Krüglweg sowie zum Haus Nr. 20 unmittelbar vor der Brücke bleibt während der gesamten Bauzeit möglich.