Starkregen, Hagel, Sturm: Diese Regionen der Steiermark sind betroffen

Nach einem teils freundlichen Start wird das Wetter in der Steiermark am Donnerstag unbeständiger. Besonders im Süden des Landes können am Nachmittag kräftige Gewitter mit Starkregen, Sturmböen und Hagel entstehen.

Laut den Wetterexperten von Skywarn Austria entwickeln sich ab den Mittags- und Nachmittagsstunden vor allem im Osten und Süden Österreichs einzelne Schauer und Gewitter. Die kräftigsten Zellen werden derzeit in der südlichen Steiermark erwartet. Dort besteht lokal die Gefahr von intensivem Starkregen, der innerhalb kurzer Zeit zu kleinräumigen Überflutungen führen kann. Außerdem sind Sturmböen sowie Hagel mit einer Korngröße von bis zu zwei Zentimetern möglich.

Gelbe Wetterwarnung ausgegeben

Für Teile der südlichen Steiermark gilt deshalb eine gelbe Wetterwarnung (Stufe 1 von 4). Die Meteorologen warnen insbesondere vor: kräftigem Starkregen mit lokaler Überflutungsgefahr, Sturmböen im Bereich der Gewitter und Hagel mit einer Größe von bis zu zwei Zentimetern. Außerhalb der Gewitterzellen bleibt die Wetterlage deutlich ruhiger. Dennoch sind auch dort einzelne Schauer möglich.

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Bis zu 25 Grad, doch die Sonne bleibt nicht lange

Auch laut GeoSphere Austria ziehen bereits am Vormittag erste Schauer durch, besonders im Norden der Obersteiermark und teilweise auch in der Oststeiermark. Am Nachmittag nehmen die Wolken in der gesamten Steiermark zu. Vor allem Richtung Süden können sich daraus Gewitter entwickeln, während es in anderen Regionen trocken bleibt. Die Höchstwerte liegen trotz zeitweiligen Sonnenscheins nur zwischen 19 und 25 Grad, dazu weht stellenweise lebhafter Nordwestwind.

Am Abend beruhigt sich die Lage wieder

Die gute Nachricht: Die Gewitter ziehen voraussichtlich nur vorübergehend durch. Bereits am Abend sollen Schauer und Gewitter rasch nachlassen und sich im Laufe der Nacht weitgehend auflösen. Danach setzt sich trockenes Wetter durch und die Temperaturen gehen auf 8 bis 13 Grad zurück.