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Bild auf 5min.at zeigt einen Verkehrsunfall.
Der 24-jährige Grazer wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus geflogen.
Bad Mitterndorf
23/07/2026
Zwei Verletzte

Schwerer Unfall: Betrunkener Lenker (26) kollidiert mit Gegenverkehr

Bei einer Frontalkollision zweier Autos in der Mittwochnacht, 22. Juli 2026, in Bad Mitterndorf (Bezirk Liezen) wurden beide Fahrzeuglenker verletzt.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(170 Wörter)
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Gegen 21.55 Uhr war ein alkoholisierter 26-Jähriger aus dem Bezirk Liezen mit seinem Wagenauf der B 145 in Tauplitz in Fahrtrichtung Stainach unterwegs. Kurz vor Straßenkilometer 105,4 kam er aus bislang unbekannter Ursache zuerst auf das rechte Straßenbankett, dann wieder auf die Fahrbahn, ehe er auf das linke Straßenbankett geriet. Danach befuhr er etwa 50 Meter lang eine angrenzende Wiese, bevor er wieder auf die Fahrbahn gelangte. Dort kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Wagen gelenkt von einem 24-jährigen Grazer.

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Zwei Autos kollidierten…
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…auf der B 145 in Bad Mitterndorf.
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Ein 24-jähriger Grazer wurde ins Krankenhaus geflogen.

Beide Lenker verletzt

Anrainer wurden auf den Unfall aufmerksam, leisteten Erste Hilfe und verständigten die Rettungskräfte. Dabei wurden der 24-Jährige schwer und der 26-Jährige leicht verletzt. Nach der Erstversorgung wurde der 24-Jährige vom Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Schwarzach geflogen. Der 26-Jährige wurde ins Krankenhaus Bad Ischl eingeliefert. Ein mit ihm durchgeführter Alkotest ergab eine schwere Alkoholisierung. Die Feuerwehren Bad Mitterndorf, Klachau und Tauplitz standen im Einsatz. Die B 145 war an der Unfallörtlichkeit bis 24 Uhr gesperrt.

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