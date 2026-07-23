Strompreise in der Steiermark: KPÖ fordert Preisgarantie bis 2032

Die steigenden Energiekosten bleiben für viele Haushalte ein zentrales Thema. Die KPÖ Steiermark hat deshalb am Donnerstag ihre energiepolitischen Forderungen präsentiert. Im Mittelpunkt stehen eine langfristige Strompreisgarantie, eine Überarbeitung der Südpolverträge sowie mehr Transparenz bei der künftigen Fernwärmeversorgung. KPÖ-Landtagsabgeordneter Alexander Melinz kritisierte, dass die derzeitigen günstigen Preise an den Strombörsen aus Sicht seiner Partei nicht ausreichend genutzt würden. „Dass diese Möglichkeit ungenutzt bleibt, ist nicht nachvollziehbar. Nach den enormen Belastungen der vergangenen Jahre brauchen die Menschen endlich eine Preisgarantie statt befristeter Preissenkungen. Gleichzeitig ist auch die Landesregierung in der Pflicht, die Südpolverträge zu überarbeiten und endlich im Interesse der steirischen Bevölkerung zu gestalten.“

Kritik an den Südpolverträgen

Die KPÖ fordert außerdem eine Überprüfung der sogenannten Südpolverträge, die im Jahr 2001 abgeschlossen wurden. Dabei wurden Kraftwerke der damaligen Steweag und Steg an den Verbund übertragen. Im Gegenzug erhielt die Energie Steiermark unter anderem eine Beteiligung an der Verbund Wasserkraft sowie vergünstigte Strombezugsrechte. Nach Angaben der KPÖ habe sich die Beteiligung an der Verbund Wasserkraft in den vergangenen Jahren zu einer wichtigen Einnahmequelle entwickelt. Die Partei verweist darauf, dass der Landesrechnungshof das Vertragskonstrukt bereits kritisch beurteilt habe. Um weitere Informationen zu erhalten, hat die KPÖ nach eigenen Angaben eine schriftliche Anfrage an Landeshauptmann Mario Kunasek gerichtet.

Mehr Energie aus Mellach gefordert

Auch das Kraftwerk Mellach war Thema der Pressekonferenz. Aus Sicht der KPÖ werde das Potenzial des Standorts derzeit nicht ausgeschöpft. Stattdessen solle geprüft werden, wie dort künftig mehr Strom und Fernwärme für die Steiermark erzeugt werden könnten. Der ehemalige KPÖ-Landtagsabgeordnete Werner Murgg sieht dabei insbesondere die Fernwärmeversorgung in Graz kritisch. „Das Kraftwerk Mellach hätte das Potenzial, langfristig mehr leistbare und nachhaltige Energie für die Steiermark bereitzustellen, doch stattdessen wird die Fernwärmeleitung für den Bio-Solar-Speicher in Weitendorf/Wildon reserviert.“ Murgg fordert dazu mehr Transparenz bei den Planungen.

Beschwerde bei Wettbewerbsbehörde eingebracht

Im Zusammenhang mit der Fernwärmeversorgung hat Murgg nach Angaben der KPÖ außerdem eine kartellrechtliche Beschwerde bei der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) eingebracht. Hintergrund sei die aus Sicht der Partei starke Marktstellung der Energie Steiermark gegenüber der Energie Graz. Auch dazu äußerte sich Murgg deutlich: „Die BWB bemüht sich redlich, eine derartig komplexe Sachlage zu erfassen. Allerdings fehlt ihr die Fachkompetenz für den Energiebereich. So hat sie die Stadtwerketochter Energie Graz als Teil des Estag-Konzerns klassifiziert.“