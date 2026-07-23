100 Mitarbeiter betroffen: Sanierung von Heidenbauer-Gruppe gescheitert

Die Rettung des Brucker Traditionsunternehmens Heidenbauer ist gescheitert. Die seit November 2025 laufende Restrukturierung kann nicht fortgeführt werden, teilte die Unternehmensgruppe am Donnerstag mit. Für rund 100 Beschäftigte bedeutet das den Verlust ihres Arbeitsplatzes. Die Heidenbauer-Gruppe mit Sitz in Bruck an der Mur steht vor dem Ende ihrer Geschäftstätigkeit. Nach Monaten intensiver Sanierungsbemühungen sei eine Fortführung des Betriebs nicht mehr möglich. Auslöser dafür sei laut Unternehmen eine nicht umgesetzte Finanzierungsvereinbarung mit der Hausbank.

Bank soll zugesagte Finanzierung nicht vollständig umgesetzt haben

Nach Angaben der Unternehmensführung basierte das Restrukturierungskonzept auf einer verbindlich zugesagten Finanzierung durch das Bankinstitut. Wesentliche Schritte dieser Vereinbarung seien jedoch teilweise nicht oder nicht vollständig umgesetzt worden. Dadurch sei eine akute Liquiditätskrise entstanden, die letztlich das Aus für die Sanierungspläne bedeutet habe. Eine Stellungnahme der betroffenen Bank zu den Vorwürfen liegt derzeit nicht vor.

Eigentümer kündigt mögliche rechtliche Schritte an

Eigentümer Batoor Khan zeigt sich enttäuscht über die Entwicklung. Er betont, dass in den vergangenen Monaten große Anstrengungen unternommen worden seien, um das Unternehmen zu stabilisieren und möglichst viele Arbeitsplätze zu sichern. „Wir haben alles unternommen, um die Gruppe und ihre Arbeitsplätze zu erhalten: den Betrieb fortgeführt, die Strukturen neu geordnet und erhebliche private Mittel eingebracht“, erklärt Khan. Man habe zudem das Vertrauen von Kunden und Geschäftspartnern wieder stärken können. Dass die Restrukturierung nun aufgrund der ausbleibenden Finanzierung gescheitert sei, mache ihn und die Mitarbeiter „fassungslos“. Laut Informationen der APA prüft das Unternehmen rechtliche Schritte gegen die Hausbank. Im Raum steht demnach eine Feststellungsklage, mit der mögliche Schäden durch die nicht erfolgte Finanzierung geltend gemacht werden könnten.

Insolvenzverwaltung übernimmt weitere Schritte

Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten und weitere Partner wurden bereits über die aktuelle Situation informiert. Wie es mit einzelnen Bereichen des Unternehmens weitergeht, liegt nun bei der Insolvenzverwaltung. „Es bleibt zu hoffen, dass der eine oder andere Betrieb oder Betriebsteil von einem Marktbegleiter übernommen werden kann“, heißt es seitens der Heidenbauer-Gruppe.

Größte steirische Insolvenz im Jahr 2025

Die Entwicklung bedeutet einen schweren Einschnitt für den Wirtschaftsstandort Obersteiermark. Das Unternehmen blickt auf eine rund 80-jährige Geschichte zurück: Gegründet wurde Heidenbauer 1946 als Schlosserei, später entwickelte sich der Betrieb zu einem Spezialisten im Metallbau mit Standorten in Bruck an der Mur und Wiener Neudorf. Im November 2025 mussten für vier operative Gesellschaften Sanierungs- beziehungsweise Insolvenzverfahren am Landesgericht Leoben beantragt werden. Damals wurden unter anderem hohe Material- und Energiekosten, die Rückzahlung von Corona-Förderungen, Lieferkettenprobleme sowie Zahlungsausfälle von Großkunden als Belastungen genannt. Mit rund 600 Gläubigern und Verbindlichkeiten von etwa 63,1 Millionen Euro war die Insolvenz der Heidenbauer-Gruppe die größte in der Steiermark im Jahr 2025. Ursprünglich war geplant, wirtschaftlich stabile Bereiche in Auffanggesellschaften weiterzuführen und schrittweise zu sanieren. Dieses Konzept konnte nun aufgrund der gescheiterten Finanzierung nicht umgesetzt werden.