B68 vor Baustart: Grüne schlagen wegen möglicher Bewilligungslücke Alarm

Die Grünen kritisieren, dass für die geplante Begleitstraße entlang der B68 nach ihren Informationen noch keine wasserrechtliche Bewilligung vorliegt, obwohl der Baustart bereits im Herbst erfolgen soll.

Der grüne Landtagsabgeordnete Lambert Schönleitner übt deutliche Kritik: „Wenn hier eine Straße mitten durch ein Hochwasserabflussgebiet führt, ohne dass irgendjemand den wasserrechtlichen Rahmen dafür geklärt hat, ist das inakzeptabel.

Der grüne Landtagsabgeordnete Lambert Schönleitner übt deutliche Kritik: „Wenn hier eine Straße mitten durch ein Hochwasserabflussgebiet führt, ohne dass irgendjemand den wasserrechtlichen Rahmen dafür geklärt hat, ist das inakzeptabel.

Rund um den geplanten Ausbau der B68 in der Oststeiermark gibt es neue Kritik. Diesmal geht es nicht um den Straßenneubau selbst, sondern um eine 2,2 Kilometer lange Begleitstraße zwischen Studenzen (Bezirk Südoststeiermark) und Zöbing (Bezirk Weiz). Die Grünen werfen dem Land Steiermark vor, den Bau vorzubereiten, obwohl nach ihren Angaben die wasserrechtlichen Voraussetzungen noch nicht geklärt seien.

©Grüne Die Grünen werfen dem Land Steiermark vor, den Bau vorzubereiten, obwohl nach ihren Angaben die wasserrechtlichen Voraussetzungen noch nicht geklärt seien.

Grüne: Weder Bewilligung noch Antrag vorhanden

Nach Angaben der Grünen verläuft die geplante Begleitstraße großteils durch ein HQ30-Gebiet, also einen Bereich, der statistisch alle 30 Jahre überflutet wird. Für Bauvorhaben in solchen Zonen sei in der Regel eine wasserrechtliche Bewilligung erforderlich. Auf Grundlage von Auskünften nach dem Informationsfreiheitsgesetz erklären die Grünen, dass derzeit weder eine wasserrechtliche Bewilligung noch ein entsprechender Antrag vorliege. Der grüne Landtagsabgeordnete Lambert Schönleitner übt deutliche Kritik: „Wenn hier eine Straße mitten durch ein Hochwasserabflussgebiet führt, ohne dass irgendjemand den wasserrechtlichen Rahmen dafür geklärt hat, ist das inakzeptabel. Das ist ein Pfusch, der am Ende den Gemeinden teuer zu stehen kommen kann.“

©Marusa Puhek Der grüne Landtagsabgeordnete Lambert Schönleitner übt deutliche Kritik: „Wenn hier eine Straße mitten durch ein Hochwasserabflussgebiet führt, ohne dass irgendjemand den wasserrechtlichen Rahmen dafür geklärt hat, ist das inakzeptabel. Das ist ein Pfusch, der am Ende den Gemeinden teuer zu stehen kommen kann.“

Sorge um mögliche Folgekosten

Die Begleitstraße wird vom Land Steiermark errichtet, an den Kosten beteiligen sich jedoch auch die betroffenen Gemeinden. Genau darin sieht Schönleitner ein Risiko. „Das Land muss dafür sorgen, dass alle notwendigen Bewilligungen vorliegen, bevor gebaut wird. Es darf nicht sein, dass Gemeinden am Ende auf den Kosten für Hochwasserschutzmaßnahmen sitzen bleiben oder für Schäden haften, weil im Vorfeld nicht sauber geprüft wurde.“ Zudem erneuerte der Grünen-Politiker seine grundsätzliche Kritik am Gesamtprojekt B68. „Das ‚Steinzeitprojekt B68‘ ist beim derzeitigen Finanzchaos des Landes mit horrendem Schuldenstand ohnehin finanziell nicht darstellbar.“

©Grüne Die Grünen werfen dem Land Steiermark vor, den Bau vorzubereiten, obwohl nach ihren Angaben die wasserrechtlichen Voraussetzungen noch nicht geklärt seien.

Land weist Vorwürfe zurück

Das Verkehrsressort des Landes Steiermark widerspricht dieser Darstellung. Gegenüber der Kronen Zeitung heißt es, der von den Grünen geäußerte „Alarmismus“ sei unbegründet. Demnach werde vor dem Baubeginn noch geprüft, ob überhaupt eine wasserrechtliche Bewilligung notwendig ist. Nach Angaben des Landes soll dazu ein entsprechendes Feststellungsverfahren durchgeführt werden.

B68 beschäftigt die Politik seit Jahren

Der Ausbau der B68 zählt zu den umstrittensten Straßenprojekten der Steiermark. Für den geplanten Neubau läuft weiterhin das Umweltverträglichkeitsverfahren (UVP). Während die Landesregierung an dem Vorhaben festhält, lehnen die Grünen das Projekt seit Jahren ab und fordern stattdessen Investitionen in Verkehrssicherheit, Lärmschutz und den öffentlichen Verkehr. Ob die geplante Begleitstraße wie vorgesehen im Herbst starten kann, dürfte nun auch davon abhängen, wie die wasserrechtlichen Fragen geklärt werden.