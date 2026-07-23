Transfer fix: TSV Hartberg holt Liverpool-Talent ins Tor

Jetzt ist der Wechsel offiziell: Der TSV Hartberg verstärkt sich mit Armin Pécsi. Der 21-jährige Torhüter kommt leihweise für eine Saison vom englischen Rekordmeister FC Liverpool in die Oststeiermark und soll künftig das Tor der Hartberger hüten.

Stammtorhüter bei Liverpools U21

Pécsi war in der vergangenen Saison die Nummer eins der U21-Mannschaft des FC Liverpool. Zudem gehörte er mehrmals zum Kader der Profis in der Premier League. Der 1,90 Meter große Schlussmann wurde in der renommierten Puskás Akademie ausgebildet und feierte im Juni sein Debüt für die A-Nationalmannschaft Ungarns. Mit der Verpflichtung reagiert Hartberg auf die Abgänge von Tom Ritzy Hülsmann und Ammar Helac. Der Neuzugang blickt seiner Aufgabe in der Steiermark mit großer Vorfreude entgegen. „Ich freue mich sehr, jetzt beim TSV Hartberg zu sein. Der Verein verfolgt einen klaren Weg, junge Spieler weiterzuentwickeln und gleichzeitig erfolgreich zu sein, genau das hat mich von Anfang an überzeugt.“ Schon die ersten Gespräche mit den Verantwortlichen hätten ihn überzeugt. „Ich habe das Vertrauen des Vereins schon in den ersten Gesprächen gespürt und bin jetzt froh, hier zu sein. Ich freue mich darauf, loszulegen, jeden Tag hart zu arbeiten und meinen Teil dazu beizutragen, dass wir unsere gemeinsamen Ziele erreichen.“

Trainer Schopp: „Das spricht für den TSV Hartberg“

Auch Cheftrainer Markus Schopp sieht den Transfer als Bestätigung für die Arbeit des Vereins. „Ich finde es großartig, dass uns auch in dieser Saison von einem der größten Klubs Europas eines der größten Torhütertalente anvertraut wird.“ Für Schopp ist das kein Zufall. „Das spricht einfach für den TSV Hartberg, weil auf dieser Position in den vergangenen Jahren immer sehr gut gearbeitet wurde.“ Mit Pécsi steht die neue Nummer eins für die kommende Bundesliga-Saison fest. Gemeinsam mit Luka Maric und Harald Postl bildet der 21-Jährige künftig das Torhüterteam der Oststeirer.