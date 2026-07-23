Großeinsatz nach Forstunfall: Waldarbeit endet im Krankenhaus

Gegen 6 Uhr begannen zwei Männer im Alter von 22 und 27 Jahren, beide aus dem Bezirk Liezen, ihre Holzschlägerungsarbeiten im Bereich des Krahsteines. Gegen 8.45 Uhr kam es dann zu jenem Forstunfall, bei dem der 27-Jährige offenbar von einem umfallenden Baum getroffen und schwer verletzt wurde. Der genaue Unfallhergang ist bislang nicht bekannt und Gegenstand weiterer Ermittlungen.

27-Jähriger ins Krankenhaus geflogen

Insgesamt standen innerhalb kurzer Zeit rund 45 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettung, Bergrettung und Polizei für die Erste Hilfe-Maßnahmen im steilen Gelände im Einsatz. Trotz getragener Schutzkleidung erlitt der 27-jährige Forstarbeiter schwere Verletzungen. „Einsatzkräfte brachten den Mann terrestrisch zu einer Forststraße und von dort mit dem Roten Kreuz zum Landeplatz des Rettungshubschraubers. Die Crew des ‚Christophorus 14‘ flog den 27-Jährigen schließlich ins UKH nach Salzburg“, berichtet die Polizei.