Kurioser Unfall: Traktorreifen macht sich selbstständig, trifft Auto

Ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall hat sich am Donnerstag auf der B74 bei St. Martin im Sulmtal (Bezirk Deutschlandsberg) ereignet. Ein verlorener Traktorreifen rollte auf die Gegenfahrbahn und traf einen Wagen.

Zu einem skurrilen Verkehrsunfall ist es am Donnerstag, 23. Juli 2026, auf der B74 bei der Ortseinfahrt von St. Martin im Sulmtal gekommen. Auslöser war ein verlorener Traktorreifen, der während der Fahrt auf die Gegenfahrbahn geriet. Die Freiwillige Feuerwehr St. Martin im Sulmtal wurde um 11.23 Uhr alarmiert. Ein Traktor hatte während der Fahrt einen Hinterreifen verloren. Der Reifen rollte daraufhin auf die andere Fahrbahnseite und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto.

©BFV Deutschlandsberg Ein Traktor verlor seinen Hinterreifen… ©BFV Deutschlandsberg …dieser kracht gegen ein Auto.

Lenkerin verletzt ins Krankenhaus gebracht

Die Autofahrerin wurde bei dem Zusammenstoß unbestimmten Grades verletzt. Sie war jedoch nicht im Fahrzeug eingeklemmt und konnte den Wagen selbstständig verlassen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr übernahmen die Absicherung der Unfallstelle, stellten den Brandschutz sicher und unterstützten bei der Erstversorgung der Verletzten. Anschließend wurde die Frau vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in das LKH gebracht.

Traktor konnte Fahrt fortsetzen

Im weiteren Verlauf des Einsatzes wurde der verlorene Reifen wieder am Traktor befestigt. Danach konnte der Lenker seine Fahrt fortsetzen. Nach rund einer Stunde waren die Aufräumarbeiten abgeschlossen und die Verkehrssicherheit auf der B74 wiederhergestellt. Die Feuerwehr St. Martin im Sulmtal war mit zehn Einsatzkräften sowie mehreren Fahrzeugen vor Ort.