Späte Hütten-Absage sorgt für Ärger: „Fast schon die Bergrettung gerufen“

Eine kurzfristige Absage einer Hüttenreservierung sorgt bei der Voisthalerhütte am Hochschwab für Ärger. Gäste stornierten ihre Reservierung erst kurz vor 21 Uhr - zu einem Zeitpunkt, als sich die Hüttencrew bereits Sorgen machte.

Auf der Voisthalerhütte am Hochschwab in der Steiermark sorgt eine kurzfristige Stornierung für Unverständnis. Das Hüttenteam schilderte in einem Facebook-Beitrag einen Vorfall, der laut eigenen Angaben zwar nur selten vorkomme, für die Verantwortlichen aber besonders ärgerlich sei. Demnach hätten Gäste ihre reservierten Plätze erst am Tag der geplanten Übernachtung um 20.56 Uhr abgesagt. Zuvor habe man versucht, die Personen telefonisch zu erreichen – laut Hüttenteam ohne Erfolg.

Sorge um ausbleibende Gäste

Für Hüttenbetreiber geht es bei ausbleibenden Reservierungen nicht nur um organisatorische Probleme oder finanzielle Verluste. Bleiben angemeldete Wanderer ohne Nachricht weg, stellt sich auch die Frage, ob unterwegs etwas passiert sein könnte. „Wir wissen nicht, ob vielleicht was passiert ist. Kann ja sein! Und um den nächsten abgängigen Gast sorgen wir uns dann nicht und der hat sich vielleicht verletzt“, schreiben die Betreiber der Voisthalerhütte. Eine kurzfristige Änderung der Pläne sei grundsätzlich kein Problem, betont das Team. Niemand müsse zu einer Bergtour gezwungen werden. Wichtig sei jedoch, rechtzeitig Bescheid zu geben. „Pläne dürfen sich ändern, aber schreibt uns das bitte nicht erst, wenn wir schon fast die Bergrettung angerufen haben.“

Betreiber trotzdem gegen Stornierungsgebühren

Stornierungsgebühren seien aus Sicht der Betreiber aber nicht die eigentliche Lösung. „Stornierungsgebühren lösen diese Rücksichtslosigkeit unserer Meinung nach nicht.“ Gleichzeitig stellt die Hütte klar, dass solche Fälle die Ausnahme seien: „Das passiert sehr, sehr selten und auf den Hochschwab kommen wirklich die nettesten Gäste.“

Freie Plätze kamen zwei Wanderern zugute

Am Ende hatte die kurzfristige Absage sogar noch eine positive Seite: Zwei junge Wanderer, die nach einer langen Tour ungeplant bei der Voisthalerhütte ankamen, konnten die frei gewordenen Plätze übernehmen. Laut Hüttenteam hatten die beiden eigentlich beim Schiestlhaus übernachten wollen und sich dort auch angekündigt. Offenbar verpassten sie jedoch den Weg und landeten schließlich bei der Voisthalerhütte. „Die waren froh und happy“, schreibt das Team.

User äußern Verständnis für Hütte und Kritik an Gästen

Unter dem Beitrag diskutieren Nutzer über den Vorfall. Viele zeigen Verständnis für die Situation der Hütte. „SMS oder kurz anrufen geht eigentlich immer… gehört sich halt“, schreibt eine Person. Ein anderer Nutzer fordert sogar Konsequenzen: „Ich würde denen trotzdem eine Stornierungsgebühr aufbrummen. Manche lernen es sonst nie!“ Auch gesellschaftliche Veränderungen wurden angesprochen: „That’s the business. Ärgerlich aber die Gesellschaft hat sich verändert, meist nicht ins positive“, kommentiert ein Nutzer. Eine weitere Person zeigt Verständnis für den Ärger der Hütte, sieht aber auch die positive Wendung: „Seltsam… v.a. so eine Erklärung um diese Uhrzeit… und für euch natürlich absolut ärgerlich. Man verstehts nicht. Aber: Für die beiden Jungs freu ich mich IRRSINNIG – sollte vielleicht genau so sein.“ Ein anderer fasst seine Meinung kurz zusammen: „Wirklich schade, dass so etwas vorkommt.“

Wichtiger Appell

Zum Abschluss richtet die Voisthalerhütte einen Appell an alle Bergsteiger: Reservierungen sollten bei Änderungen möglichst frühzeitig storniert werden – nicht zuletzt aus Rücksicht auf jene, die in den Bergen unterwegs sind.