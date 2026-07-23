Tragisch: Junger Biker (22) stirbt noch an Unfallstelle

Gegen 11.30 Uhr fuhr der 22-jährige Oststeirer mit seinem Motorrad auf der Weizer Straße (B72) von Weiz kommend in Richtung Anger. Dabei rutschte er in einer Linkskurve bei Bachl (Strkm 34,45) aus bislang unbekannter Ursache nach außen weg und kollidierte mit einer Leitplanke. Der 22-Jährige wurde vom Motorrad geschleudert und kam einige Meter abseits der Bundesstraße in einer Böschung zu liegen. Eine nachfahrende Motorradlenkerin konnten den Unfall beobachten. Sie blieb sofort stehen und leistete gemeinsam mit weiteren Passanten sofort Erste Hilfe.

Junger Motorradfahrer (22) starb an Ort und Stelle

Alarmierte Einsatzkräfte führten Reanimationsmaßnahmen beim verunglückten Motorradlenker durch. Dieser erlag jedoch noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Ein Notarzt konnte letztlich nur mehr den Tod des 22-Jährigen feststellen. Einsatzkräfte der Feuerwehr Landscha standen für den Zweck der Bergungsarbeiten und der Verkehrsregelung im Einsatz. Die Unfallstelle im Bereich der B72 war für die Dauer des Einsatzes bis kurz nach 13.30 Uhr gesperrt. Auch das Kriseninterventionsteam (KIT) steht für die Betreuung naher Angehöriger im Einsatz.