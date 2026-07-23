Böser Unfall: 10-Jähriger über Windschutzscheibe geschleudert
Ein Ausflug mit dem Fahrrad nahm am Donnerstagnachmittag ein folgenschweres Ende. Nach einem Crash mit einem Auto musste ein Zehnjähriger ins Krankenhaus eingeliefert werden.
Eine Radtour endete am Donnerstagnachmittag (23. Juli) für einen zehnjährigen Buben aus der Steiermark im Krankenhaus. Er wurde bei einem Radunfall in Kaindorf (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) bei einer Kollision mit einem Auto verletzt.
Crash in unübersichtlicher Kurve
Aber der Reihe nach. Der Zehnjährige war gemeinsam mit seinem 13-jährigen Bruder und einem 13-jährigen Mädchen auf dem stark abschüssigen Mühlweg in Richtung Kaindorf unterwegs. In einer unübersichtlichen Kurve kam ihnen eine 70-jährige Autofahrerin entgegen. Die Lenkerin versuchte laut Polizei noch, ihren Wagen rechtzeitig anzuhalten. Doch zu spät, es kam zum Zusammenstoß.
Bub wurde über Windschutzscheibe geschleudert
Der Zehnjährige prallte gegen die Front des Autos und wurde über die Windschutzscheibe auf die Fahrbahn geschleudert. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde vom Roten Kreuz in die Klinik Oberwart gebracht. Sein Bruder, das Mädchen sowie die 70-jährige Autofahrerin blieben unverletzt.