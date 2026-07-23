Böser Unfall: 10-Jähriger über Windschutzscheibe geschleudert

Ein Ausflug mit dem Fahrrad nahm am Donnerstagnachmittag ein folgenschweres Ende. Nach einem Crash mit einem Auto musste ein Zehnjähriger ins Krankenhaus eingeliefert werden.

In Kaindorf kam es am Donnerstag zu einem Unfall, bei dem ein 10-Jähriger verletzt wurde.

In Kaindorf kam es am Donnerstag zu einem Unfall, bei dem ein 10-Jähriger verletzt wurde.

Eine Radtour endete am Donnerstagnachmittag (23. Juli) für einen zehnjährigen Buben aus der Steiermark im Krankenhaus. Er wurde bei einem Radunfall in Kaindorf (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) bei einer Kollision mit einem Auto verletzt.

Crash in unübersichtlicher Kurve

Aber der Reihe nach. Der Zehnjährige war gemeinsam mit seinem 13-jährigen Bruder und einem 13-jährigen Mädchen auf dem stark abschüssigen Mühlweg in Richtung Kaindorf unterwegs. In einer unübersichtlichen Kurve kam ihnen eine 70-jährige Autofahrerin entgegen. Die Lenkerin versuchte laut Polizei noch, ihren Wagen rechtzeitig anzuhalten. Doch zu spät, es kam zum Zusammenstoß.

Bub wurde über Windschutzscheibe geschleudert

Der Zehnjährige prallte gegen die Front des Autos und wurde über die Windschutzscheibe auf die Fahrbahn geschleudert. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde vom Roten Kreuz in die Klinik Oberwart gebracht. Sein Bruder, das Mädchen sowie die 70-jährige Autofahrerin blieben unverletzt.