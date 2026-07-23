Wolken ziehen ab: Freitag bringt ruhiges Sommerwetter

Nach einem frischen Start in den Tag setzt sich am Freitag in der Steiermark zunehmend die Sonne durch. Während es im Norden anfangs noch Wolken gibt, steigen die Temperaturen am Nachmittag auf bis zu 25 Grad.

„Am Freitag bringt zunehmender Hochdruckeinfluss bald überwiegend sonniges Wetter. Südlich der Mur- Mürzfurche ist es bereits am Vormittag nur gering bewölkt und zumeist sonnig. Im Norden gibt es vor allem bis Mittag teils noch etwas mehr Wolken, es bleibt aber trocken“, prognostiziert die GeoSphere Austria. Weiter heißt es von den Experten: „Zunächst ist es recht frisch, in der Obersteiermark sind recht häufig einstellige Minima zu erwarten, am Nachmittag stehen angenehm warme 22 bis 25 Grad am Thermometer.“