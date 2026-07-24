Seniorchef verstorben: „Der Kreischberg wird nicht mehr dasselbe sein“

Der Kreischberg ist sowohl im Sommer als auch im Winter ein beliebtes Ausflugsziel für Österreicher und Touristen. Aktuell herrscht dort jedoch große Trauer. „Mit tiefer Trauer müssen wir bekannt geben, dass unser lieber Seniorchef Albin von uns gegangen ist. „Der Kreischberg wird nicht mehr dasselbe sein ohne dich“, heißt es in einem Posting auf der Kreischberg-Seite in den sozialen Medien vom 23. Juli. Albin Siebenhofer verstarb am 21. Juli im 77. Lebensjahr nach langer Krankheit. Freunde, Bekannte und Weggefährten haben am 28. Juli um von 9 bis 20 Uhr die Möglichkeit, sich im Erinnerungsraum der Bestattung Stolz in Murau persönlich von Albin zu verabschieden. Die Verabschiedung selbst findet im engsten Familienkreis statt.