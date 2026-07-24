Erdbeben der Stärke 4,5 am Semmering: „Spiegel haben geklirrt“

Ein Erdbeben der Magnitude 4,5 hat in der Nacht auf Freitag die Region rund um den Semmering erschüttert. Das Beben war in weiten Teilen der Steiermark und Niederösterreichs sowie vereinzelt sogar in Wien deutlich zu spüren.

Der Erdbebendienst der GeoSphere Austria informiert über ein Erdbeben der Stärke 4,5, welches sich in der Nacht auf Freitag gegen 2 Uhr beim Semmering im Grenzgebiet von Niederösterreich und der Steiermark ereignete. „Es langten viele Bebenmeldungen von der Bevölkerung im Osten von Niederösterreich und der Steiermark ein. Vereinzelt wurde das Beben auch in Wien schwach verspürt“, heißt es vom Warndienst. Weiters wird informiert: „Es kann bei dieser Magnitude im Epizentralbereich vereinzelt zu leichten Schäden kommen.“

©Screenshot GeoSphere Kräftiges Erdbeben der Stärke 4,5 ereignete sich im Grenzgebiet von Niederösterreich und der Steiermark.

Erdbeben erschüttert Grenzgebiet zwischen Steiermark und Niederösterreich

Zahlreiche Menschen wurden dadurch aus dem Schlaf gerissen und meldeten ihre Wahrnehmungen. Das Beben war vor allem im Osten der Steiermark und in Niederösterreich deutlich zu spüren. Vereinzelt gingen sogar Meldungen aus Wien ein, wo der Erdstoß schwach wahrgenommen wurde.

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Erdbeben reißt Steirer aus dem Schlaf: „Bin wach geworden“

Auch unter unserem Facebook-Beitrag der GeoSphere meldeten sich innerhalb kurzer Zeit zahlreiche Steirer und Niederösterreicher zu Wort und berichteten von ihren Erfahrungen. Viele schildern, dass sie der Erdstoß aus dem Schlaf gerissen habe. So schreibt eine Person aus der Nähe von Hartberg: „In der Nähe von Hartberg auch deutlich verspürt. Wurde dadurch munter.“ Ähnlich erging es einer Frau aus Ilz: „8262 Ilz, bin dadurch wach geworden.“ Auch aus Stanz im Mürztal heißt es: „Sehr deutlich gespürt … Bin dadurch wach geworden. Punkt 2 Uhr.“ Eine Person aus Fernitz berichtet hingegen: „8072 Fernitz habe ich es auch bemerkt. Dachte ich habe es mir eingebildet.“

Nächtliches Erdbeben: „Rumpler vernommen“

Besonders häufig kamen Rückmeldungen aus der Oststeiermark und dem Mürztal. Anrainer schrieben etwa: „In 8274 auch einen Rumpler vernommen“, „St. Marein im Mürztal gespürt“, „In 8241 deutlich spürbar gewesen“, „Grafendorf bei Hartberg deutlich gespürt“ oder „In 8240 deutlich spürbar gewesen.“

Anrainer berichten von kaputten Gegenständen

Auch aus Pinkafeld, Neudörfl, Wiener Neustadt, Mollram, Kernhof, Trattenbach, Edlitz und Spital am Semmering wurde von deutlich wahrnehmbaren Erschütterungen berichtet. Manche schildern auch die Auswirkungen besonders eindrucksvoll. So schreibt ein Leser: „8192 deutlich zu spüren! Knacken im Dachstuhl, das Glasbild und der Spiegel haben geklirrt!“ Aus Maria Schutz wird sogar von möglichen Schäden berichtet: „Maria Schutz stark gespürt und einige Risse im 2. Stock, sowie kaputte Gegenstände (Spiegel, …).“