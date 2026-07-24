Grauenvoller Abbiegeunfall: Lkw kracht in Mopedauto – Fahrer (57) verstorben

Der 57-Jährige wurde samt Fahrersitz aus dem Fahrzeug geschleudert und kam auf der Fahrbahn zu liegen. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Der 57-Jährige wurde samt Fahrersitz aus dem Fahrzeug geschleudert und kam auf der Fahrbahn zu liegen. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Kurz vor 17.00 Uhr fuhr der 57-Jährige aus dem Bezirk Leibnitz mit seinem vierrädrigen Leichtkraftfahrzeug („Mopedauto“) auf der Grazer Straße (B67) in Richtung Straß in Steiermark. Hinter ihm in dieselbe Richtung fuhr ein 50-jähriger Slowene mit seinem Firmen-Lkw. Als der 57-Jährige in der Folge laut bestätigten Zeugenangaben den Blinker setzte und nach links in die Gemeindestraße „Zum Sportplatz“ abbiegen wollte, fuhr der Lkw dem Leichtkraftfahrzeug auf. Dabei drehte sich das Kleinfahrzeug nach links ein und wurde in die Fahrbahnmitte geschoben. Dort kollidierte es mit dem entgegenkommenden Pkw eines 34-Jährigen aus dem Bezirk Leibnitz.

Mopedauto auf die Fahrbahn geschleudert

Durch den wuchtigen Aufprall wurde das Leichtfahrzeug von der Fahrbahn geschleudert und kam neben der Straße zum Stillstand. Auch der 57-Jährige wurde samt Fahrersitz aus dem Fahrzeug geschleudert und kam auf der Fahrbahn zu liegen. Ersthelfer leisteten sofort Erste Hilfe. Auch das alarmierte Rote Kreuz sowie ein Notarzt kümmerten sich um die medizinische Erstversorgung des Südsteirers. Der 57-Jährige erlag jedoch noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Straßensperre eingerichtet

Ein Alkotest mit den beteiligten Unfalllenkern verlief negativ. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete eine ergänzende Blutabnahme beim 50-jährigen Lkw-Lenker an. Zudem wurde ein Sachverständiger für die Rekonstruktion des Unfallherganges bestellt. Er nahm noch gestern Nachmittag vor Ort die Untersuchungen auf. Am Unfallort standen auch neun Einsatzkräfte der Feuerwehr Vogau im Einsatz. Die Unfallstelle der B67 war bis etwa 21.30 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.