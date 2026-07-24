Betrunkener Autolenker zwingt Gegenverkehr zu Notbremsung – Biker schwer verletzt

Schwerer Alkohol-Unfall in Pichling bei Köflach (Bezirk Voitsberg, Steiermark): Am Donnerstagabend kollidierte ein betrunkener Autolenker (38) mit einem Motorradfahrer. Der Biker wurde dabei schwer verletzt.

Der Motorradfahrer wird bei dem Unfall über das Auto auf die Fahrbahn geschleudert und dabei schwer verletzt. Dem alkoholisierten Autofahrer wird der Führerschein abgenommen.

Der Motorradfahrer wird bei dem Unfall über das Auto auf die Fahrbahn geschleudert und dabei schwer verletzt. Dem alkoholisierten Autofahrer wird der Führerschein abgenommen.

Gegen 19.30 Uhr fuhr ein 38-Jähriger aus dem Bezirk Voitsberg mit seinem Auto auf der Packer Straße (B70) aus Richtung Köflach kommend in Richtung Edelschrott. Bei Straßenkilometer 41,6 führte er trotz Gegenverkehrs einen Überholvorgang eines vor ihm fahrenden Motorfahrrades durch.

Entgegenkommendes Auto macht Notbremsung, dahinter fahrender Motoradfahrer (53) kann nicht mehr rechtzeitig bremsen

Das entgegenkommende Auto gelenkt von einem 19-Jährigen aus dem Bezirk Wolfsberg, musste eine Notbremsung durchführen, um eine Frontalkollision zu vermeiden. Ein hinter dem 19-Jährigen fahrender 53-jähriger Motorradfahrer aus Graz konnte sein Fahrzeug aufgrund dieser Notbremsung nicht rechtzeitig anhalten und prallte nahezu ungebremst in das Heck des vor ihm fahrenden Autos.

Motorradfahrer erleidet schwere Verletzungen

Der 53-Jährige wurde über das Auto geschleudert und stürzte auf die Fahrbahn. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Rettungshubschrauber Christophorus 12 in das LKH Graz eingeliefert. Der 19-Jährige wurde leicht verletzt vom Rettungsdienst in das UKH Graz gebracht. Der 38-Jährige blieb unverletzt. Ein mit ihm durchgeführter Alkotest ergab eine mittelgradige Alkoholisierung, weshalb ihm der Führerschein abgenommen wurde. Die B70 war während der Unfallaufnahme für rund eine Stunde zur Gänze gesperrt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.07.2026 um 07:21 Uhr aktualisiert