Mit Alko-Lenker kollidiert: Drei Personen verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in St. Ruprecht an der Raab sind am Donnerstagabend drei Menschen leicht verletzt worden. Zwei Pkw kollidierten im Kreuzungsbereich der B 64, ein beteiligter Lenker war laut Polizei alkoholisiert.

Gegen 20.40 Uhr wollte ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Weiz in St. Ruprecht an der Raab mit seinem Pkw von der L 362 nach links auf die B64 einbiegen. Im Fahrzeug befanden sich noch drei 17-jährige Mitfahrer. Eigenen Angaben zufolge sei er an der Haltelinie im Kreuzungsbereich stehen geblieben. Als er sah, dass ein von links kommender Pkw, gelenkt von einem 31-Jährigen aus dem Bezirk Graz-Umgebung, seine Geschwindigkeit verringerte, leicht nach links auf die Abbiegespur fuhr und es den Anschein machte, dass er auf seinen Vorrang verzichte, bog er schließlich auf die B64 ein. In der Folge kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Laut dem 31-Jährigen, wäre der 19-Jährige nicht an der Haltelinie stehen geblieben, berichtet die Polizei.

Drei Verletzte bei Unfall, Lenker (31) war alkoholisiert

Bei dem Unfall wurden der 19-Jährige sowie zwei 17-jährige Insassen leicht verletzt. Sie wurden nach der Erstversorgung in die Krankenhäuser nach Weiz und Graz eingeliefert. Der 31-Jährige blieb unverletzt. Ein mit ihm durchgeführter Alkotest ergab eine mittelgradige Alkoholisierung. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Im Einsatz standen die Polizei, das Rote Kreuz sowie die Feuerwehr mit 30 Kräften und fünf Fahrzeugen.