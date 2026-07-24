Mit Klein-Lkw überschlagen: Alkofahrt endet im Krankenhaus

Ein alkoholisierter 30-Jähriger ist am Freitagfrüh mit einem Klein-Lkw auf der B 320 bei Mitterberg-Sankt Martin von der Fahrbahn abgekommen. Der Mann wurde mit Verletzungen ins Krankenhaus geflogen.

Gegen 5 Uhr wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall im Bereich Mitterberg-Sankt Martin (Bezirk Liezen) gerufen. Dort angekommen waren bereits Ersthelfer, die Feuerwehren Gröbming und Tipschern sowie der Notarzthubschrauber vor Ort und führten die Erstmaßnahmen durch. Ersten Ermittlungen zufolge war ein 30-Jähriger aus dem Bezirk Liezen mit einem Klein-Lkw auf der B 320 Ennstal Bundesstraße aus Richtung Gröbming kommend Fahrtrichtung Liezen unterwegs. Dabei kam er rechts von der Fahrbahn ab und setzte seine Fahrt über eine angrenzende Wiese fort.

Schwer Alkoholisierter Lenker überschlägt sich mit Klein-Lkw

Nach etwa 100 Metern kollidierte das Fahrzeug mit einem Wassergraben, wodurch es sich überschlug und in der Folge auf dem Dach liegend zum Stillstand kam. Der 30-Jährige konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Nachkommende Fahrzeuglenker setzten die Rettungskette in Gang. Nach der Erstversorgung wurde der 30-Jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Notarzthubschrauber C 14 ins DKH Schladming eingeliefert. Ein mit ihm durchgeführter Alkotest ergab eine schwere Alkoholisierung. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.