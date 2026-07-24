Japanfest bringt fernöstliche Kultur nach Frohnleiten

Beim Japanfest am 6. September verwandelt sich der Hauptplatz der Stadt der Goldenen Mitte in einen Ort der kulturellen Begegnung. Im Mittelpunkt des Nachmittags stehen japanische Kunst- und Kulturformen, die von erfahrenen Künstler:innen und Akteur:innen vorgestellt werden. Auf dem Programm stehen unter anderem Bon-Odori-Tänze, japanisches Kunsthandwerk, Kalligrafie, Origami, Bonsai, Sprach- und Kulturangebote sowie eine traditionelle Teezeremonie. Auch die japanische Schwertkunst Iaidō und eine Sake-Verkostung geben Einblicke in besondere Traditionen des Landes.

Japan trifft auf Frohnleiten

Ergänzt wird das Programm durch einen kleinen Marktplatz mit originalen Waren aus Japan. Angeboten werden unter anderem handgefertigte Accessoires aus Kimono-Stoffen, Yukatas, antike Kimonos sowie weitere Geschenkartikel. Für die ersten 300 Kinder gibt es außerdem eine kleine süße Überraschung. „Japan trifft auf Frohnleiten. Die Besucherinnen und Besucher können japanische Traditionen nicht nur aus der Ferne betrachten, sondern unmittelbar erleben, selbst ausprobieren und mit den Mitwirkenden ins Gespräch kommen. Damit schaffen wir Raum für Begegnung und erweitern zugleich das vielfältige Kulturprogramm unserer Gemeinde“, sagt Bürgermeister Johannes Wagner.

©Österreichisch-Japanische Gesellschaft

Auch in der Vergangenheit gab es in Frohnleiten mit dem Japaneum auf Burg Rabenstein bereits eine besondere Verbindung zur japanischen Kultur. Die Ausstellung machte japanische Traditionen und die langjährigen Beziehungen zwischen Japan und Österreich in der Region erlebbar. Nun steht mit dem Japanfest am Frohnleitner Hauptplatz erneut die japanische Kultur im Mittelpunkt. Mit seiner zentralen Lage, dem attraktiven historischen Ambiente und den passenden infrastrukturellen Voraussetzungen bietet der Hauptplatz den idealen Rahmen für diese Veranstaltung.

Japanfest am 6. September 2026

Die Veranstaltung wird in Zusammenarbeit mit der Österreichisch-Japanischen Gesellschaft gestaltet. Für Alexander Taiyo Scheuwimmer, Präsident der Österreichisch-Japanischen Gesellschaft, leisten Veranstaltungen dieser Art einen wichtigen Beitrag zum kulturellen Dialog: „Kulturelle Begegnungen schaffen Verständnis und verbinden Menschen über Ländergrenzen hinweg. Veranstaltungen wie das Japanfest in Frohnleiten ermöglichen es, die Vielfalt und Lebendigkeit der japanischen Kultur in Österreich unmittelbar zu erleben und leisten damit einen wertvollen Beitrag zur Vertiefung der freundschaftlichen Beziehungen zwischen beiden Ländern.“ Die Österreichisch-Japanische Gesellschaft fördert seit mehr als 30 Jahren die Beziehungen zwischen beiden Ländern in den Bereichen Kultur, Wissenschaft, Gesellschaft, Wirtschaft und Sport. Mit dem Japanfest erweitert die Stadtgemeinde Frohnleiten ihr vielfältiges Kultur- und Veranstaltungsprogramm um ein internationales Format. Der historische Hauptplatz bietet dafür den passenden Rahmen und lädt dazu ein, gemeinsam einen Nachmittag im Zeichen der japanischen Kultur zu verbringen.