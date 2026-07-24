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Kids Race und Radwandertag laden zum Mitmachen ein.
In Rottenmann dreht sich am ersten Augustwochenende alles um den Radsport.
Rottenmann
24/07/2026
Anfang August

Rottenmann veranstaltet Radsportwochenende für die ganze Familiennen

Rottenmann steht am ersten Augustwochenende ganz im Zeichen des Radsports. Mit einem Nachwuchsrennen und einem Radwandertag warten am 1. und 2. August zwei Veranstaltungen für Kinder, Familien und Freizeitsportler.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(133 Wörter)
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In Rottenmann dreht sich am ersten Augustwochenende alles um den Radsport. Am Samstag, 1. August, findet rund um das Rüsthaus Rottenmann das Kids Race statt. Das Rennen ist Teil des Obersteirischen Kinder Rad Cups und richtet sich an junge Radsportlerinnen und Radsportler, die erste Rennerfahrungen sammeln oder ihr Können unter Beweis stellen möchten. Der erste Start erfolgt um 10 Uhr.

Kids Race und Radwandertag laden zum Mitmachen ein

Am Sonntag, 2. August, steht der Radwandertag auf dem Programm. Die gemeinsame Ausfahrt führt von Rottenmann nach Trieben und wieder retour und richtet sich an Familien sowie Freizeitradler aller Altersgruppen. Im Vordergrund stehen dabei nicht die Geschwindigkeit, sondern das gemeinsame Radfahren und das Naturerlebnis. Im Anschluss klingt das Radsportwochenende beim Sommerfest der Freiwilligen Feuerwehr Rottenmann aus.

Veranstaltungsübersicht

Kids Race Rottenmann
Datum: Samstag, 1. August 2026
Ort: Rüsthaus Rottenmann
Beginn: Startnummernausgabe: ab 8:30 Uhr

Rennbeginn: 10: Uhr

Radwandertag Rottenmann
Datum: Sonntag, 2. August 2026
Ort: Rüsthaus Rottenmann
Beginn: Anmeldung ab 9 Uhr

Start: 10 Uhr

Strecke: Rottenmann – Trieben – Rottenmann

Anmeldung und Informationen:
Ergo School Race
0676 / 88 71 0628
ergoschoolrace@gmx.at

Kids Race und Radwandertag laden zum Mitmachen ein
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