Verträge grundlos gekündigt? Schwere Vorwürfe gegen steirische Schule

An den Tourismusschulen Bad Gleichenberg werden schwere Vorwürfe laut. Eltern kritisieren unter anderem den Umgang mit Schülerinnen und Schülern sowie mangelnde Kommunikation.

An den Tourismusschulen Bad Gleichenberg sorgen Vorwürfe von Eltern derzeit für Aufsehen. Sie kritisieren laut einem Bericht der Kleinen Zeitung unter anderem den Umgang der Schulleitung mit Schülerinnen und Schülern, mangelnde Kommunikation sowie ein belastendes Schulklima.

Schulverträge grundlos gekündigt?

Besonders für Unmut sorgt, dass mehreren Schülerinnen und Schülern die Schulverträge gekündigt worden sein sollen. Betroffene Eltern geben an, über die Gründe dafür nicht ausreichend informiert worden zu sein. Entscheidungen könne man teilweise nicht nachvollziehen, es habe weder ein Begründung noch eine Vorwarnung gegeben. Zudem berichten sie von hohem Leistungsdruck und einem unangemessenen Umgangston. Der Schuldirektor selbst habe sich zu den Vorwürfen noch nicht geäußert.

Vorwürfe sollen geprüft werden

Der Schulerhalter hingegen kündigte laut Kleine Zeitung an, sämtliche Vorwürfe eingehend zu prüfen und dafür auch eine externe Person einzubinden. Auch die Bildungsdirektion Steiermark habe sich eingeschaltet und nach eigenen Angaben eine Überprüfung der erhobenen Anschuldigungen veranlasst.