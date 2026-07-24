Oldtimer kollidierte mit PKW: Zwei Personen schwer verletzt

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagabend auf der L626 bei St. Georgen an der Stiefing ereignet. Zwei Menschen wurden dabei schwer verletzt.

Die Feuerwehr St. Georgen an der Stiefing stand nach der Kollision eines Oldtimers mit einem Pkw im Einsatz.

Die Feuerwehr St. Georgen an der Stiefing stand nach der Kollision eines Oldtimers mit einem Pkw im Einsatz.

Bei einem Verkehrsunfall auf der L626 bei der südlichen Ortseinfahrt von St. Georgen an der Stiefing (Bezirk Leibnitz) sind am Donnerstagabend zwei Menschen schwer verletzt worden.

Schwerer Unfall: Oldtimer kollidierte mit PKW

Nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehr kollidierte ein Oldtimer mit einem auf der Landesstraße fahrenden Pkw. Die beiden Insassen des Oldtimers wurden von Einsatzkräften der Feuerwehr und des Roten Kreuzes versorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Nach der Bergung der Unfallfahrzeuge konnte die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden.