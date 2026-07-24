Flammen breiten sich auf Feld aus: Mehrere Feuerwehren im Einsatz

Ein Wiesen- und Feldbrand hat am Donnerstagabend in Nestelbach einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Mehrere Wehren standen rund zwei Stunden lang im Löscheinsatz.

Ein Wiesen- und Feldbrand hat am Donnerstagnachmittag einen Feuerwehreinsatz in Nestelbach (Graz-Umgebung) ausgelöst. Die Freiwillige Feuerwehr Hochenegg wurde gegen 17.53 Uhr alarmiert und rückte mit mehreren Fahrzeugen zum Einsatzort aus.

Mehrere Feuerwehren bei Feldbrand in Nestelbach im Einsatz

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatte sich das Feuer bereits auf dem Feld ausgebreitet. Da vor Ort weder ein Hydrantennetz noch ein Löschteich zur Verfügung standen, wurden zur Unterstützung die Feuerwehren Ilz und Sinabelkirchen mit ihren Tanklöschfahrzeugen nachalarmiert. Während die Feuerwehr Hochenegg die Löschwasserleitungen verlegte und die Brandbekämpfung übernahm, stellten die weiteren Einsatzkräfte die Wasserversorgung im Pendelverkehr sicher. Nach rund zwei Stunden konnte schließlich „Brand aus“ gegeben werden. Insgesamt standen die Feuerwehren Hochenegg, Ilz und Sinabelkirchen sowie die Polizei im Einsatz.