Jugendliche nach Diebstählen an Mitschülern vor Gericht

Vier Jugendliche aus der Obersteiermark mussten sich wegen mehrerer Diebstähle an ihrer Schule vor Gericht verantworten. Der Prozess am Landesgericht Leoben endete mit einer Diversion.

Das Gericht bewertete die Taten als Kriminalität im unteren Bereich und entschied sich deshalb für eine Diversion.

Das Gericht bewertete die Taten als Kriminalität im unteren Bereich und entschied sich deshalb für eine Diversion.

Vier Jugendliche aus der Obersteiermark mussten sich am Freitag vor dem Landesgericht Leoben verantworten, nachdem sie im Herbst 2025 an ihrer Schule wohl wiederholt Mitschüler bestohlen und Sachbeschädigungen begangen hatten. Laut Anklage wurden unter anderem Pfandflaschen, Süßigkeiten, Kaugummis, Duschgel sowie geringe Bargeldbeträge aus aufgebrochenen Spinden entwendet.

Spinde aufgebrochen: Vier Jugendliche kommen mit Diversion davon

Die damals 16- und 17-Jährigen bekannten sich laut Medienberichten gleich zu Prozessbeginn schuldig und entschuldigten sich bei den betroffenen Mitschülern. Das Gericht bewertete die Taten als Kriminalität im unteren Bereich und entschied sich deshalb für eine Diversion statt einer Verurteilung. Die Jugendlichen müssen nun, je nach Beteiligung, zwischen 70 und 120 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. Erfüllen sie diese Auflagen oder werden erneut straffällig, könnte eine strengere Konsequenz folgen.