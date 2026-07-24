Tödlicher Paragleit-Unfall auf der Planai: 38-Jährige abgestürzt

Eine 38-jährige Paragleiterin aus Deutschland verlor am Freitagvormittag auf der Planai die Kontrolle über ihren Gleitschirm. Sie stürzte im Bereich der Mittelstation ab. Für sie kam jede Hilfe zu spät.

Am Freitagvormittag startete die Frau mit ihrem Paragleiter im Bereich der Mittelstation der Planai. „Nach bisherigen Ermittlungen und Zeugenaussagen klappte der Gleitschirm der 38-Jährigen unmittelbar nach dem Start in einer Rechtskurve auf einer Seite ein“, schildern die Beamten der Landespolizeidirektion Steiermark. In der Folge verlor die Pilotin die Kontrolle und stürzte aus einer Höhe von rund 15 bis 20 Metern zu Boden.

Jede Hilfe kam zu spät

„Ersthelfer – darunter ein zufällig anwesender Arzt – leiteten umgehend Reanimationsmaßnahmen ein“, so die Polizisten weiter. Zeitgleich wurden die Alpinpolizei sowie Einsatzkräfte des Roten Kreuzes und des Rettungshubschraubers alarmiert. Doch für die Frau kam jede Hilfe zu spät. Trotz des raschen Einsatzes der Rettungskräfte konnte die Notärztin des Rettungshubschraubers nur noch den Tod der 38-Jährigen feststellen. Der Leichnam wurde von der Bergrettung Schladming geborgen und von der Staatsanwaltschaft Leoben freigegeben. Ein Kriseninterventionsteam stand im Einsatz.