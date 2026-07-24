Radfahrer (68) stürzt zehn Meter ab und landet in Flussbett

Zu einem schweren Radunfall kam es am Freitagnachmittag auf dem Sulmtalradweg in Leibnitz. Ein 68-jähriger Mann stürzte zehn Meter über eine Böschung und landete im Flussbett der Sulm.

Gemeinsam mit seiner Tochter befuhr ein 68-jähriger Radfahrer am Freitagnachmittag den Sulmtalradweg (R1) in Leibnitz. Dabei wurde im wohl eine Mulde zum Verhängnis. Der Mann verlor die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte der Mann rund zehn Meter über eine Böschung. „Er landete im Flussbett der Sulm“, berichten die Beamten der Landespolizeidirektion Steiermark.

Schwer verletzt

Seine Tochter sowie mehrere Passanten leisteten umgehend Erste Hilfe und zogen den Mann aus dem Fluss. „Er dürfte bei dem Unfall schwere Verletzungen erlitten haben“, so die Polizisten. Florianis der Freiwillige Feuerwehr Seggauberg übernahmen die Bergung. Anschließend wurde er vom Roten Kreuz in das LKH Wagna eingeliefert.