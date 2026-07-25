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Bild auf 5min.at zeigt den Grazer Schlossberg.
Die Frühtemperaturen liegen zwischen 6 und 13 Grad, im Tagesverlauf wird es mit 24 bis 29 Grad sommerlich warm.
Steiermark
25/07/2026
Fast 30 Grad

Hochdruck bringt am Samstag sonniges Wetter in die Steiermark

Der Samstag zeigt sich in der Steiermark von seiner sommerlichen Seite. Viel Sonnenschein und Temperaturen bis knapp 30 Grad werden erwartet.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(56 Wörter)
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Der Hochdruckeinfluss sorgt am Samstag in der gesamten Steiermark für freundliches Sommerwetter. Über weite Strecken scheint die Sonne von einem wolkenlosen Himmel, lediglich vereinzelt ziehen ein paar harmlose Wolken durch. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 6 und 13 Grad, im Tagesverlauf wird es mit 24 bis 29 Grad sommerlich warm.

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