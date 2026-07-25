Schwerer Unfall auf A9: Drei Personen verletzt

Auf der A9 Pyhrnautobahn hat sich in den frühen Morgenstunden im Bereich der Abfahrt Lebring ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Mehrere Einsatzkräfte rückten aus.

In den frühen Morgenstunden kam es am Samstag auf der A9 Pyhrnautobahn in Fahrtrichtung Norden im Bereich der Abfahrt Lebring (Bezirk Leibnitz) zu einem schweren Verkehrsunfall.

In den frühen Morgenstunden kam es am Samstag auf der A9 Pyhrnautobahn in Fahrtrichtung Norden im Bereich der Abfahrt Lebring (Bezirk Leibnitz) zu einem schweren Verkehrsunfall.

In den frühen Morgenstunden kam es am Samstag auf der A9 Pyhrnautobahn in Fahrtrichtung Norden im Bereich der Abfahrt Lebring (Bezirk Leibnitz) zu einem schweren Verkehrsunfall. Laut ersten Informationen der Einsatzkräfte wurden dabei mehrere Personen in einem Fahrzeug eingeklemmt.

Mehrere Verletzte: Schwerer Unfall auf der A9 löst Einsatz aus

Die Feuerwehren Obergralla und Kaindorf an der Sulm wurden per Sirenenalarm zum Einsatz gerufen. „Bei dem Unfall wurden drei Personen verletzt. Eine Person musste aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden“, berichtet die Feuerwehr Obergalla. Zwei weitere Personen wurden unbestimmten Grades verletzt und vom Rettungsdienst versorgt.

©Feuerwehr Obergralla

Die Einsatzkräfte der Feuerwehren unterstützten die Rettungsmaßnahmen, sicherten die Unfallstelle ab und übernahmen anschließend die Aufräumarbeiten. Nach rund eineinhalb Stunden konnte der Einsatz beendet werden. Neben den Feuerwehren standen auch das Rote Kreuz und die Polizei im Einsatz. Weitere Details zum Unfallhergang liegen aktuell noch nicht vor.