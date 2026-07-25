Neue Details zu A9-Unfall: Ganze Familie bei schwerem Crash verletzt

Nach dem schweren Unfall auf der A9 bei Lebring sind weitere Details bekannt. Eine Familie aus Tschechien prallte mit ihrem Pkw gegen einen Anpralldämpfer. Alle drei Insassen wurden verletzt.

Auf der A9 Pyhrnautobahn bei der Abfahrt Lebring (Bezirk Leibnitz) ereignete sich in den frühen Morgenstunden ein schwerer Verkehrsunfall. Drei Personen wurden verletzt, eine davon musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Feuerwehren, Rotes Kreuz und Polizei standen im Einsatz und sicherten die Unfallstelle. 5 Minuten berichtete: Schwerer Unfall auf A9: Drei Personen verletzt.

Schwerer Unfall auf A9: Pkw prallte gegen Anpralldämpfer

Mittlerweile gab auch die Polizei nähere Details zu dem Unfall bekannt. Demnach war gegen 6.35 Uhr eine Familie, bestehend aus drei Personen, mit ihrem Pkw auf der A9 von Spielfeld kommend in Fahrtrichtung Graz unterwegs. Auf Höhe der Autobahnabfahrt Lebring geriet das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte vermutlich ungebremst mit voller Geschwindigkeit gegen den dortigen Anpralldämpfer.

Familie verletzt

Durch die Wucht des Aufpralls wurden alle drei Insassen unbestimmten Grades verletzt. Der 50-jährige Vater wurde nach der Erstversorgung vor Ort vom Rettungshubschrauber Christophorus 14 in das LKH Graz geflogen. Das Rote Kreuz brachte die 47-jährige Mutter in das UKH Graz sowie die 18-jährige Tochter in die Kinderklinik Graz. Für die Dauer der Rettungs- und Aufräumarbeiten war die A9 im Bereich der Unfallstelle in Fahrtrichtung Graz kurzzeitig für den gesamten Verkehr gesperrt.

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.07.2026 um 10:26 Uhr aktualisiert