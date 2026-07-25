Irre Verfolgungsjagd: Jugendliche (16 und 14) flüchten mit Auto vor Polizei

Zwei Jugendliche im Alter von 14 und 16 Jahren entzogen sich Samstagfrüh einer Fahrzeugkontrolle und flüchteten mit hoher Geschwindigkeit. Nach einem Unfall ließen sie den Wagen zurück und ergriffen zu Fuß die Flucht.

Gegen 00.25 Uhr fiel einer Streife auf der B72 im Ortsgebiet von Greith (Bezirk Weiz) ein Pkw mit offensichtlichen technischen Mängeln auf. Als die Polizisten das Fahrzeug anhalten wollten, beschleunigte der Lenker unvermittelt und flüchtete mit stark überhöhter Geschwindigkeit sowie äußerst riskanter Fahrweise in Richtung Graz. Eine sofort eingeleitete Nachfahrt blieb zunächst ohne Erfolg, da das Fahrzeug nicht mehr eingeholt werden konnte.

Jugendliche flüchteten vor Polizei

Wenig später verlor der flüchtende Lenker im Ortsgebiet von Mitterdorf an der Raab die Kontrolle über den Pkw. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern, touchierte mehrmals den Randstein und kam stark beschädigt zum Stillstand. Beim Eintreffen der Polizeistreife waren die Insassen bereits geflüchtet, im Innenraum nahmen die Beamten jedoch starken Cannabisgeruch wahr. Umgehend leiteten mehrere angeforderte Streifen eine Fahndung im Nahbereich ein.

Waffen, Drogen und gestohlene Kennzeichen: Jugendliche festgenommen

Nur wenige Minuten später stellten sich die beiden Flüchtigen der Polizei. Es handelte sich um einen 16-Jährigen ohne Lenkberechtigung sowie seinen 14-jährigen Beifahrer (beide aus Graz). Im Zuge der Erhebungen stellte sich heraus, dass die am Pkw montierten Kennzeichen gestohlen worden waren. Zudem entdeckten die Polizisten im Fahrzeug Suchtmittel sowie trotz aufrechten Waffenverbots eine Schreckschusspistole und einen Schlagring. Polizisten nahmen die beiden amtsbekannten Jugendlichen fest und brachten sie auf die Polizeiinspektion Weiz. Sie werden wegen zahlreicher straf- und verwaltungsrechtlicher Delikte angezeigt. Die Bergung des nicht mehr fahrbereiten Unfallfahrzeugs übernahm die Freiwillige Feuerwehr Hohenkogl.