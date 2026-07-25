Nächster Transfer fix: Hartberg schnappt sich Salzburg-Talent

Die nächste Verstärkung kommt aus der Mozartstadt: Der TSV Egger Glas Hartberg leiht den 19-jährigen Mittelfeldspieler Oliver Lukic für die Saison 2026/27 vom FC Red Bull Salzburg aus.

Der TSV Hartberg hat seinen Kader für die Saison 2026/27 weiter verstärkt. Die Oststeirer holen den 19-jährigen Mittelfeldspieler Oliver Lukic leihweise vom FC Red Bull Salzburg. Der 1,88 Meter große Wiener bringt trotz seines jungen Alters bereits Erfahrung aus der ADMIRAL Bundesliga und dem Europacup mit. Zudem absolvierte der kroatisch-österreichische Doppelstaatsbürger 45 Pflichtspiele für den FC Liefering, in denen ihm 14 Scorerpunkte gelangen.

Lukic: „Möchte mich sportlich weiterentwickeln“

„Ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung beim TSV Hartberg und möchte mich sportlich weiterentwickeln sowie der Mannschaft bestmöglich helfen“, sagt Lukic. Auch Hartberg-Trainer Markus Schopp zeigt sich vom Neuzugang überzeugt. Lukic sei ein vielseitig einsetzbarer Kreativspieler, der auf mehreren Positionen im Mittelfeld für Gefahr sorgen könne. Geschäftsführer Erich Korherr betont zudem die gute Zusammenarbeit mit Red Bull Salzburg, aus der in den vergangenen Jahren bereits mehrere erfolgreiche Leihgeschäfte hervorgegangen seien