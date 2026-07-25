Jetzt abstimmen: Steiermarks beliebteste Kleinbrauerei gesucht

Das Falstaff-Voting zu den beliebtesten Mikrobrauereien Österreichs hat begonnen. Gleich mehrere Brauereien aus der Steiermark stehen zur Wahl und kämpfen um den Sieg.

Nach einer Nominierungsphase stehen nun die Betriebe in den einzelnen Bundesländern fest.

Nach einer Nominierungsphase stehen nun die Betriebe in den einzelnen Bundesländern fest.

Bierfans können ab sofort wieder für ihre Lieblings-Mikrobrauerei abstimmen. Das Genussmagazin Falstaff hat das Voting für die beliebtesten Mikrobrauereien Österreichs 2026 gestartet. Nach einer Nominierungsphase stehen nun die Betriebe in den einzelnen Bundesländern fest – hier liest du, welche beliebten Brauereien für die Steiermark ins Rennen gehen.

Voting läuft: Welcher Betrieb die beliebteste Kleinbrauerei der Steiermark?

Für die Steiermark wurden folgende Brauereien nominiert: Brauhaus Bevog (Bad Radkersburg), Lava Bräu (Feldbach), Die Suderei (Leutschach an der Weinstraße), Noom Wild Ales (Riegersburg) und MIAZTOI BRÄU (Krieglach) kämpfen um den Landestitel. Laut Falstaff können Bierliebhaberinnen und Bierliebhaber ab sofort ihre Favoriten wählen. Mit dem Voting soll die Vielfalt der heimischen Mikrobrauereien und deren handwerkliche Braukunst vor den Vorhang geholt werden. Die Abstimmung läuft online auf der Falstaff-Website: Hier geht’s zum Voting.