Genuss für den guten Zweck: Charity-Aktion bringt 2.000 Euro für die Krebshilfe

Genuss für den guten Zweck: Das Heilthermen Resort Bad Waltersdorf hat 2.000 Euro an die Österreichische Krebshilfe übergeben. Die Spendensumme stammt aus dem Verkauf eines Charity-Gerichts.

Das Heilthermen Resort Bad Waltersdorf hat 2.000 Euro an die Österreichische Krebshilfe übergeben. Die Spendensumme stammt aus dem Verkauf der „Quellennudeln mit Salsa 4.0“, die im Rahmen der Initiative „Köche kochen für die Krebshilfe“ angeboten wurden.

Gäste sammelten mit jedem Gericht mit

Den Auftakt der Charity-Aktion bildete ein Kochevent im Mai 2025 anlässlich des 40-jährigen Jubiläums des Heilthermen Resorts. Gemeinsam mit Initiatorin Renate Zierler sowie prominenten Unterstützern wie Sängerin Anna-Sophie, Musiker Markus Krois und Snowboarder Arvid Auner wurde das Jubiläumsgericht präsentiert. Seitdem floss mit jeder bestellten Portion ein Beitrag an die Österreichische Krebshilfe.

Spende offiziell übergeben

Nun wurde das Ergebnis der Aktion sichtbar: Das Heilthermen Resort überreichte einen Spendenscheck über 2.000 Euro. Entgegengenommen wurde dieser stellvertretend für die Österreichische Krebshilfe von Initiatorin Renate Zierler und Sängerin Anna-Sophie. Geschäftsführer Gernot Deutsch betonte, dass die Aktion Genuss mit einem guten Zweck verbinde und man sich freue, die Krebshilfe unterstützen zu können. Auch Initiatorin Renate Zierler zeigte sich dankbar: Die Initiative lebe vom Engagement vieler Menschen, die gemeinsam konkrete Hilfe ermöglichen.