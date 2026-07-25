Heli-Einsatz nach Motorrad-Crash auf der B72: Lenker schwer verletzt

Schwerer Verkehrsunfall am Samstagvormittag auf der B72: Ein Motorrad kollidierte mit einem Pkw. Der Biker wurde schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen.

Ein Motorrad kollidierte laut ersten Informationen mit einem Pkw, dabei wurde der Motorradfahrer schwer verletzt.

Ein Motorrad kollidierte laut ersten Informationen mit einem Pkw, dabei wurde der Motorradfahrer schwer verletzt.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Samstagvormittag auf der B72 Weizer Straße im Bereich Krieglach ereignet. Ein Motorrad kollidierte laut ersten Informationen mit einem Pkw, dabei wurde der Motorradfahrer schwer verletzt.

Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt: Rettungshubschrauber im Einsatz

Der Unfall passierte kurz nach 11 Uhr. Der verletzte Motorradfahrer musste nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 16 ins LKH Graz geflogen werden. Neben dem Roten Kreuz standen auch die Polizei sowie die Freiwillige Feuerwehr Krieglach im Einsatz. Die Feuerwehr rückte mit vier Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften aus.

B72 in beide Richtungen gesperrt

Aufgrund des schweren Unfalls wurde die B72 Weizer Straße zwischen St. Kathrein am Hauenstein und Krieglach für den motorisierten Verkehr in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Laut ASFINAG betrifft die Sperre den Abschnitt zwischen Kilometer 77,0 und 78,0. Die Sperre gilt seit 11.39 Uhr und dauert laut aktueller Verkehrsmeldung voraussichtlich bis 15.30 Uhr an.