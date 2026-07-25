Jetzt abstimmen: Graz will Europas Lieblingsstadt werden

Graz zählt zu den nominierten Städten bei den Wanderlust Reader Travel Awards 2026. Die steirische Landeshauptstadt hat damit die Chance, als eines der beliebtesten Reiseziele Europas ausgezeichnet zu werden.

Graz ist für die Wanderlust Reader Travel Awards 2026 nominiert. Bei der Publikumswahl können Reisefans für die steirische Landeshauptstadt abstimmen.

Graz ist für die Wanderlust Reader Travel Awards 2026 nominiert. Bei der Publikumswahl können Reisefans für die steirische Landeshauptstadt abstimmen.

Die Nominierung würdigt laut Graz Tourismus das Zusammenspiel aus der historischen Altstadt, moderner Architektur, der Genusskultur sowie der Nähe zur Natur. Auch die besondere Atmosphäre der Stadt soll ein Grund dafür sein, dass Graz im Wettbewerb vertreten ist. Nun sind Reisefans gefragt: Bei den Wanderlust Reader Travel Awards 2026 können Interessierte online für ihre Lieblingsstadt abstimmen und damit Graz unterstützen.

Abstimmung läuft

Wer bereits Zeit in Graz verbracht hat oder die Stadt besonders schätzt, kann seine Stimme online abgeben. Mit der Abstimmung entscheidet das Publikum, welche Städte am Ende zu den beliebtesten Reisezielen Europas zählen.