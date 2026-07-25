Mit 30 km/h vor der Polizei geflüchtet: Pensionist landet vor Gericht

Ein 65-jähriger Obersteirer soll trotz 2,5 Promille und ohne Führerschein vor einer Polizeikontrolle geflüchtet sein. Vor Gericht musste er sich nun für seine Fahrt verantworten.

Ein 65-jähriger Obersteirer soll trotz entzogener Lenkberechtigung und 2,5 Promille versucht haben, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Vor Gericht musste er sich dafür verantworten.

Ein 65-jähriger Obersteirer soll trotz entzogener Lenkberechtigung und 2,5 Promille versucht haben, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Vor Gericht musste er sich dafür verantworten.

Ein 65-jähriger Obersteirer musste sich vor Gericht verantworten, nachdem er trotz entzogener Lenkberechtigung und mit 2,5 Promille am Steuer unterwegs gewesen sein soll. Dabei habe er auch zwei Passanten gefährdet.

Flucht mit Tempo 30

Der Mann besitzt seit 2013 keinen Führerschein mehr. Als ihn eine Zivilstreife kontrollieren wollte, versuchte er laut dem Bericht, möglichst unauffällig zu entkommen. Statt davonzurasen fuhr er mit rund 30 km/h mittig auf der Fahrbahn, damit ihn die Beamten nicht überholen konnten. Mehrmals soll er gewendet haben, ehe er auf einen Feldweg abbog. Dort endete die Fahrt, weil ein Anhänger den Weg versperrte. Ein Alkotest ergab 2,5 Promille.

„Kein Geld für ein Taxi“

Vor Gericht zeigte sich der Pensionist geständig. Medienberichten zufolge habe er angegeben, kein Geld für ein Taxi gehabt zu haben. Außerdem habe ihn seine Frau nicht abgeholt und er sei davon ausgegangen, auf der Strecke nach Hause kaum kontrolliert zu werden. Der Richter soll den 65-Jährigen schließlich zu einer Geldstrafe von 320 Euro verurteilt haben. Zudem erfolgte eine Anzeige wegen der Gefährdung zweier Passanten.