Bis zu 30 Grad: Dann ziehen Gewitter über die Steiermark

Vor allem im Süden und Osten sorgt eine leicht föhnige Südwestströmung bis weit in den Nachmittag hinein für sonnige Abschnitte. In der Obersteiermark ziehen dagegen bereits ab Mittag erste Schauer und Gewitter auf, die sich im Laufe des Nachmittags bis in den Südosten ausbreiten. „Lokal kann es dabei zu Starkregen kommen“, heißt es von der GeoSphere Austria. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 11 und 16 Grad, die Höchstwerte erreichen vor den Schauern 24 bis 30 Grad.