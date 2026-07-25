Unfall in Krieglach: Motorradfahrer (54) schwerst verletzt

Zu einem schweren Motorradunfall kam es am Samstagnachmittag in der Ortschaft Alpl in der Marktgemeinde Krieglach. Der 54-jährige Lenker wurde über die Motorhaube eines Autos geschleudert.

Ein 34-jähriger Autofahrer wollte am Samstag von der Weizer Straße (B72) nach links in eine Nebenstraße einbiegen. Nach eigenen Angaben hatte er den Blinker gesetzt und das Manöver in Schrittgeschwindigkeit eingeleitet. Zur selben Zeit dürfte ein 54-jährige Motorradlenker versucht haben, den Wagen zu überholen. Dabei kam es zu einer Kollision.

Biker erlitt schwerste Verletzungen

Der Biker wurde laut den Beamten der Landespolizeidirektion Steiermark über die Motorhaube des Autos geschleudert. Er blieb mit schwersten Verletzungen liegen. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Motorradfahrer vom Rettungshubschrauber Christophorus 16 ins Universitätsklinikum Graz geflogen. „Ein beim 34-jährigen Autofahrer durchgeführter Alkotest verlief negativ – beim Motorradfahrer war aufgrund der Verletzungen kein Alkomattest möglich“, so die Polizisten.

Weizer Straße vorübergehend gesperrt

Die B 72 war für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten zwischen 11.36 Uhr und 13.19 Uhr in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr Krieglach stand mit vier Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften im Einsatz.