Alko-Lenkerin kracht in Vespa-Fahrer: Lebensgefährlich verletzt

Ein 44-jähriger Vespa-Fahrer wurde am Samstag bei einer Frontalkollision lebensgefährlich verletzt. Die Unfallverursacherin - eine 50-jährige Autolenkerin - war laut der Polizei stark alkoholisiert.

Die 50-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk Südoststeiermark beabsichtigte am Samstag von der L 201 Berndorferstraße nach links auf die L248 Rohrstraße abzubiegen. „Dabei übersah die Frau offenbar einen entgegenkommenden 44-jährigen Vespa-Lenker“, berichten die Beamten der Landespolizeidirektion Steiermark.

Vespa-Lenker lebensgefährlich verletzt

Der Mann konnte eine Kollision nicht mehr verhindern und prallte gegen die Motorhaube sowie die Windschutzscheibe des Autos. Anschließend kam er auf der Fahrbahn zum Liegen. „Nach der umgehend eingeleiteten Rettungskette und der medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der 44-Jährige mit lebensgefährlichen Verletzungen vom Rettungshubschrauber Christophorus 12 in das LKH Graz geflogen“, so die Polizei weiter. „Für die Betreuung der Angehörigen wurde das Kriseninterventionsteam (KIT) angefordert.“

Frau stark alkoholisiert

Ein mit der 50-jährigen Lenkerin durchgeführter Alkotest ergab eine starke Alkoholisierung. Sie wird angezeigt, der Führerschein wurde ihr vorläufig abgenommen. Neben mehreren Polizeistreifenund dem Roten Kreuz standen auch die Freiwilligen Feuerwehren Kirchberg an der Raab und Berndorf im Einsatz.