Sommerübung: Feuerwehr Leoben für Waldbrände gerüstet

Für den Ernstfall gerüstet: Die Freiwillige Feuerwehr Leoben-Stadt hat am Samstag die Bekämpfung eines Waldbrandes am Veitsberg geübt. Im Fokus standen Löschwasserversorgung und Einsatztaktik.

Die Freiwillige Feuerwehr Leoben-Stadt hat am Samstag eine Sommerübung am Veitsberg durchgeführt. Als Waldbrandstützpunkt für den Bereich Leoben stand dabei die Bekämpfung eines beginnenden Waldbrandes im Mittelpunkt.

Löschwasserversorgung trainiert

Im Zuge der Übung wurde ein 10.000 Liter fassendes Löschwasserbecken im Pendelverkehr von zwei Tanklöschfahrzeugen laufend mit Wasser versorgt. Anschließend übten die Einsatzkräfte über rund zwei Stunden den gezielten Löschangriff mit mehreren D-Strahlrohren sowie ortsfesten, selbstständig arbeitenden Kreisregnern. Ziel der Übung war es, die richtige Einsatztaktik und den sicheren Umgang mit der Ausrüstung für den Ernstfall zu trainieren.