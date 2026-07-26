Moped prallt auf Pkw: Verletzter bei Unfall in Hörmsdorf

Ein Verkehrsunfall zwischen einem Moped und einem Pkw hat am Samstagnachmittag einen Feuerwehreinsatz auf der B69 in Hörmsdorf ausgelöst. Der junge Mopedlenker wurde ins Krankenhaus gebracht.

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Moped und einem Pkw ist es am Samstagnachmittag auf der B69 bei Hörmsdorf (Bezirk Deutschlandsberg) gekommen. Die Freiwillige Feuerwehr Hörmsdorf wurde um 14.01 Uhr alarmiert und rückte mit elf Einsatzkräften zur Unfallstelle aus.

Moped prallte gegen stehendes Auto

Der Unfall ereignete sich auf Höhe des Romantikhofs. Nach Angaben der Feuerwehr fuhr der Mopedlenker auf einen Pkw auf, der verkehrsbedingt angehalten hatte. Bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr kümmerten sich drei First Responder des Roten Kreuzes um den Verletzten. Auch die Polizei sowie das Gefährliche-Stoffe-Fahrzeug der Feuerwehr Lebring, das zufällig auf der Rückfahrt von einer Übung vorbeikam, unterstützten den Einsatz.

Straße nach rund einer Stunde wieder frei

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab, regelte den Verkehr wechselseitig an der Einsatzstelle vorbei und stellte den Brandschutz sicher. Zudem wurde für den verletzten Mopedfahrer ein Sonnenschutz errichtet. Nach der Erstversorgung brachte ihn die Rettung zur Kontrolle ins Krankenhaus. Laut Feuerwehr dürfte der junge Mann keine schwereren Verletzungen erlitten haben. Auch der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen hielt sich in Grenzen. Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet und die B69 wieder frei befahrbar.