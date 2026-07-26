Unwetter im Anmarsch: Wo heute in der Steiermark Gewitter drohen

In Teilen der Steiermark ist am Sonntag Vorsicht geboten: Eine Kaltfront bringt teils kräftige Gewitter mit Starkregen. Lokal sind auch kleinräumige Überflutungen nicht ausgeschlossen.

Eine Kaltfront sorgt am Sonntag in weiten Teilen Österreichs für unbeständiges Wetter. Vor allem am Nachmittag und Abend sind teils kräftige Schauer und Gewitter mit Starkregen zu erwarten. Mehr dazu liest du hier: Unwettergefahr in Österreich: Hier drohen Starkregen und Überflutungen.

Hier werden in der Steiermark heute Unwetter erwartet

Besonders betroffen sein könnten laut der Wetterplattform Skywarn Austria neben Kärnten und Niederösterreich auch Teile der Steiermark. Als Schwerpunkt gelten das Mur- und Mürztal, die Obersteiermark sowie das Weizer Bergland. Aufgrund der langsam ziehenden Gewitter sind lokal große Regenmengen und kleinräumige Überflutungen möglich. Im gelben Bereich der Warnkarte (siehe nachstehende Grafik) wird laut Skywarn Austria außerdem mit Sturmböen und Hagel gerechnet. Gegen Abend soll sich die Wetterlage allmählich wieder beruhigen.

Auch die GeoSphere warnt vor möglichen Gewittern am Sonntag: „In der Obersteiermark beginnt der Tag teils freundlich, allerdings bilden sich hier im Tagesverlauf bald erste Schauer und Gewitter. Im Lauf des Nachmittags bzw. am Abend breiten sich diese auch in Richtung Südosten aus.“ Lokal könne dabei Starkregen auftreten, wissen die Experten.