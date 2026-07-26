Familienvater verstorben: Schwerer Unfall auf A9 forderte Todesopfer

Traurige Gewissheit nach dem schweren Unfall auf der A9: Der 50-jährige Lenker aus Tschechien, der am Samstag bei Lebring schwer verletzt wurde, ist im LKH Graz seinen Verletzungen erlegen.

Wie die Polizei nun mitteilte, ist der 50-Jährige in den Abendstunden im LKH Graz an den Folgen seiner schweren Verletzungen verstorben.

Wie die Polizei nun mitteilte, ist der 50-Jährige in den Abendstunden im LKH Graz an den Folgen seiner schweren Verletzungen verstorben.

Der schwere Verkehrsunfall auf der A9 bei Lebring hat nun ein Todesopfer gefordert. Jener 50-jährige Pkw-Lenker aus Tschechien, der am Samstagmorgen mit seinem Fahrzeug gegen einen Anpralldämpfer geprallt war, ist im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen.

Familie bei schwerem Unfall auf der A9 verletzt

Der Mann war gemeinsam mit seiner 47-jährigen Ehefrau und der 18-jährigen Tochter auf der Pyhrn Autobahn in Fahrtrichtung Graz unterwegs. Auf Höhe der Autobahnabfahrt Lebring kam der Pkw aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte offenbar ungebremst gegen den Anpralldämpfer. Alle drei Insassen wurden bei dem Unfall verletzt. Der Vater wurde mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 14 ins LKH Graz geflogen, die Mutter ins UKH Graz und die Tochter in die Kinderklinik Graz gebracht.

Mann erlag seinen Verletzungen

Wie die Polizei nun mitteilte, ist der 50-Jährige in den Abendstunden im LKH Graz an den Folgen seiner schweren Verletzungen verstorben. Für die Dauer der Rettungs- und Aufräumarbeiten war die A9 im Bereich der Unfallstelle in Fahrtrichtung Graz vorübergehend vollständig gesperrt.